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換妻變出軌！女模妻「暈船私約」被活逮　一句話逆襲綠帽夫300萬

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圖、文／鏡週刊

國內首宗「換妻」官司纏訟5年，最後判決出爐，李姓男子成立臉書粉絲團「樂×妻」，與從事業餘模特兒的鄭姓妻子揪同好進行換妻多人性愛遊戲，不僅在國內換妻，還多次組團赴海外辦換妻趴，但後來鄭女愈玩愈大，開始瞞著老公私約小王到汽車旅館開房間。李男認為遭妻背叛憤而提告。

李姓男子帶鄭姓妻子參加換妻性愛，後來妻子自找男伴，遭丈夫抓姦後，雙方大打法律戰。

▲李姓男子帶鄭姓妻子參加換妻性愛，後來妻子自找男伴，遭丈夫抓姦後，雙方大打法律戰。（圖／鏡週刊提供，下同）

雙方不僅離婚，法官還判鄭女因外遇要賠償丈夫60萬元，鄭女不甘示弱，雙方離婚，鄭女向法院提出分配老公的財產反制，4月底官司判決出爐，法官判李男要付前妻鄭女366萬餘元財產確定。

判決指出，鄭女名下有LEXUS及VOLVO汽車各1輛，價值共155萬餘元，另有存款3,279元；李男則有房產、存款1,622萬元，夫妻的財產差額為1,467萬元，法官認為，雙方已離婚，依法財產較少的一方，最多可以請求差額的一半，但因家中主要經濟收入是李男負責，鄭女負責家務，但她曾離家出走數月，因此只能請求差額的1/4。

李男成立「樂×妻」臉書粉絲團，與妻子鬧官司後，同好轉往推特（Twitter）。（翻攝推特，圖非當事人照片）

今年2月間，高等法院判決鄭女可以分得丈夫財產366萬餘元，鄭女認為，是因丈夫的換妻嗜好讓她想離家；李男認為金額太高而提出上訴，因沒有繳裁判費，全案在4月30日駁回上訴而確定。

這起官司源於從事電腦耗材業的李姓男子，和小十多歲的鄭女結婚後，為尋求刺激，開始熱中換妻活動，並創立樂×妻臉書粉絲團，透過網路號召同好，先一起吃飯、喝咖啡培養感情，若感覺合得來，再一起至汽車旅館開房間進行換妻性行為，後來鄭女自己愛上了別的男人，還上了床，她因此與丈夫展開了長期的法律戰。

4月30日，高等法院針對台灣首宗「換妻」夫婦的財產分配官司作出宣判，李姓男子需付給前妻鄭姓女模366萬餘元確定，為雙方長達5年的法律戰劃下句點，這也是鄭姓女模私約小王遭抓姦判賠60萬元後並離婚，要求分配財產對前夫逆襲，最後讓她倒贏300萬元。


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