妻遭行刑式爆頭死車內！夫電梯深情擁吻8秒　警一看震驚：案情不單純

圖文／鏡週刊



12年前，一名華姓女子太陽穴中槍死在車內，看來像是一起凶殺案，但警方調查後發現，其實是一起精心計畫的「買凶自殺案」。原來，華女因積欠大筆債務，竟與前夫、哥哥合謀，找槍手殺死自己，企圖詐領近3千萬元保險金。

警方透過車牌找上一名女性車主，車主表示車子平常是妹妹使用，最後確認死者是家住北縣（新北市）三芝的43歲華姓女子。

警方調查，華女與當時50歲的許姓丈夫育有1子2女，2003年兩人想向銀行貸款經營超商，卻因許男信用不佳遭拒，夫妻倆遂辦理假離婚，由華女出面貸款，但仍同住一個屋簷下，2人的感情也很融洽。

陳芳振說：「許男供稱妻子因積欠淡水某當鋪約四十萬元債務，13日晚間八點多出門，說要去談還款的事，後來他接到妻子來電，說在關渡橋被跟蹤。」

當時警方在死者手機內，確實發現疑似當鋪業者傳的催款訊息，寫著：「華小姐妳要騙我幾次？一延再延，時間到了電話又不接，妳太過分！」「妳不處理也不要耍我，妳一直騙，妳不累啊？」警方因此先對當鋪人員展開跟蹤、監聽等偵查動作。

不過，警方心中充滿疑惑，因為當鋪應該不會為了區區40萬元殺人，另一方面，華女在關渡橋發現被人跟蹤，為何不轉往鬧區？反而卻開往偏僻的桃園大園海邊？此外，根據通聯記錄，許男得知妻子被跟蹤後，連打了11通電話，但妻子都沒接聽，為何他沒通知親友或報警協助？

尤其，當警方調閱華女住家的電梯監視畫面，看到華女最後的身影，更讓警方感到震撼，因為華女與許男走入電梯後，2人先是嘴對嘴互吻了一下，接著緊緊相擁8秒鐘，華女輕拍許男右肩，許男則輕撫她的頭髮，2人深情凝視，眼神流露疼惜與不捨，宛如訣別。

對此，陳芳振表示：「許男事後雖然解釋，夫妻這樣的互動很正常，但從心理學的角度來看，這些動作、表情，讓我們懷疑案情不單純，但是這只能當作參考，並不能當成證據。」



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