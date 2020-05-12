王建民母校「只賠不賺」申請停辦　中華中學校長：不得已的決定

▲中華中學校長指出，該校預計7月停辦。（圖／翻攝中華中學臉書）

記者崔至雲／台北報導

位於新北市的中華中學驚傳要停辦，該校校長卞紹莊今（12日）稍早也向《ETtoday新聞雲》記者證實此事，但由於像新北市教育局申請的資料與程序皆未完備，停招公文已退回，卞紹莊指出，帶資料完整後，會再次向教育局申請。

1962年成立的中華高中，培育多位棒球選手聞名，上個月才在高中棒球軟式組聯賽拿下冠軍，沒想到近日卻傳出將停辦。卞紹莊無奈指出，少子化的影響下，招生名額不足，辦學成本高，再加上棒球校隊很燒錢，近年學校財務壓力很大，「一直在補錢，沒有賺錢」。

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▲中華中學4月才獲得軟式棒球賽冠軍，近日驚傳7月將停招。（圖／學生棒聯提供）

卞紹莊說明，目前高一、高二學生加總200多人，高三生200多人，目前已協助學生轉學，至於教師的部分，除了私校的退撫金之外，還會發放薪資到七月，並且追加一個月費用。

新北市教育局也證實，日前確有收到中華中學停辦申請，但因相關資料不齊，已退回要求補件。卞紹莊也表示，將備齊資料後，再次送審。記者詢問，是否停招的心已決，卞紹莊無奈表示，經濟壓力太大，「這是不得已的決定」。

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