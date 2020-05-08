日本女子收到可疑口罩郵包　中國寄出經台灣轉發

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者楊明珠東京8日專電

新型冠狀病毒疫情蔓延之際，日本警方呼籲民眾勿遭人趁機詐財。日媒報導一名日本女子收到來自台灣的可疑郵包，懷疑是詐財，駐日代表謝長廷請人調查後發現郵包其實來自中國。

謝長廷昨天接受日本中華聯合總會前來駐日代表處捐贈3000片口罩，這些口罩將送給3所僑校。他在與日本中華聯合總會會長林月理、東京華僑總會會長張春美、橫濱華僑總會會長張儀等人談話時言及日本媒體4月28日報導茨城縣水戶市一名日本女子收到寄自台灣的可疑郵包一事。

報導說，這名40多歲女性收到寄自台灣的郵包，沒打開包裹看，但觸摸後覺得可能裝有不織布製的口罩。信封寫著價格5美元（約新台幣150元）。因個人資料外洩，她感到心裡不悅，於是請郵局檢查包裹，得知是從台灣寄來的，但寄件人住址是私人信箱。她沒拆封，將郵包退回。

謝長廷認為此事有損國家形象，也感到不可思議，因為這名日本女子認為寄件人要她匯款5美元，但從台灣寄郵包到日本就需要新台幣500多元，怎可能有人為了5美元而這麼做。他請政府有關單位調查，得知這郵包其實是從中國寄到台灣，再由台灣寄至日本的。

謝長廷說，他懷疑可能有人在試探從中國先將郵包寄到台灣，再由台灣轉寄到日本的這個做法是否可行，他認為此事真的需要研究。

日本媒體報導此事，主要是因為日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情嚴峻，警方呼籲民眾提防趁機詐欺、斂財，因此當成案例之一報導，但謝長廷認為此事不單純。

受疫情影響，日本郵局4月10日起停止國際郵件的國家增為160國，包括來自中國、美國等國的郵件停止接收，但仍接收來自台灣的郵件。