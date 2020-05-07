高雄幸福川清淤攏係假？直擊小山貓「倒黑泥」　水利局300字駁

▲臉書社團轉分享影片，表示高雄市幸福川整治攏是假 。（圖／翻攝臉書社團《我愛掀馬統》）

記者吳奕靖／高雄報導

網友在臉書《公民割草行動》社團當中po出了一段影片，表示高雄市政府「惡劣！高雄市幸福川整治工程，工程用黑貓清水溝攏是假？影片一出，讓網友紛紛崩潰開轟「做表面團隊」，不過水利局澄清回應：「好比掃地時先將灰塵或垃圾集中於固定的幾處，再一起處理的概念」。

這一段影片當中，就看到小山貓把沙塵推進了幸福川當中，這也讓網友痛批：「韓國瑜砸二備金清淤，被網友抓包倒黑泥進水裡。惡劣！高雄市幸福川整治工程，工人用黑貓（山貓）把污泥沙推回水溝」。網友留言表示「做表面的團隊」、「笑死，國王的新衣嗎」、、「原來第二預備金的用法是這樣子花的，難怪會一直哭窮」。

▲臉書社團轉分享影片，表示高雄市幸福川整治攏是假 。（圖／翻攝臉書社團《我愛掀馬統》）

不過對此高雄市水利局回應：「為了讓幸福川清疏工作更快、更有效率，有時會先利用小型較有機動性的機具，例如民眾所見的小山貓或利用人工的沖洗方式，將幸福川寬廣渠道內的污泥先推至某區域集中，或清入中央的溝內，但最後這些污泥都會利用怪手再一併清除。若以簡單一點的概念描述，好比掃地時先將灰塵或垃圾集中於固定的幾處，再一起處理的概念」。

同時水利局也強調：「公民參與是城市進步改善的動力，也有影片記錄整個幸福川的清疏過程，並置於水利局的官網中，歡迎大家一起分享幸福川清疏的成果」。

▲高雄市水利局提供幸福川整治清淤 。（圖／高市水利局提供）

▲高雄市水利局提供幸福川整治清淤 。（圖／高市水利局提供）

