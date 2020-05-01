國中麻吉橫刀奪愛！「表哥」討4萬債務不成　他新仇舊恨開槍怒轟「表弟」家

記者陳豐德／新北報導

新北市一名范姓男子因為不滿國中時黃男橫刀奪愛，搶走自己的女友，加上跟對方有債務糾紛，4月30日他開車載著友人出去夜遊時，經過板橋區光武街黃男住處樓下時，氣憤地拿出道具槍擊發數槍，周遭鄰居被槍聲吵醒嚇得報案，警方循線於10小時內將范男查緝到案，訊後依照社會秩序維護法送辦。

▲警方通報攔截圍捕，將車上4名同行友人帶回釐清案情。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，范姓男子（23歲）就讀國中的時候與黃男是麻吉好友，當時他還有一個女友，沒想到卻被黃男給搶走，雙方成了「表兄弟」關係，兄弟情因此有了裂痕，近日黃男又向他借了4萬多元未還，新仇舊恨下讓他越想越是不甘，決定洩憤。

當日凌晨2時許苑男開車載著朋友出去夜遊，經過板橋區光武街時，想起這邊就是黃男的住處，便拿出一把道具槍在住處樓下開了數槍，警方獲報到場時，苑男已經開車逃逸，經過警方調閱監視器並通報攔截圍捕，在凌晨4時許於板橋區將車子攔下，發現車上只剩下4名同行友人，車上並未發現槍枝。

警方將車上4人列為關係人，帶回派出所釐清案情後，他們指認當時是由范男駕車，持道具槍往窗外擊發，隨後循線到三重的商務旅館將范男查緝到案，並查扣到作案用的槍枝，他辯稱道具槍是網路上買的，因為新仇舊恨才會開槍洩憤，訊後將他依違反社會秩序維護法第65條第3款送辦。

▼不爽女友曾被欠債麻吉搶走，男子於板橋開道具槍洩憤。（圖／記者陳豐德翻攝）

