大叔全身髒「口罩戴到褪色」　她心軟送2個後悔：第一次遇到...網傻眼了

▲她好心被雷親。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨晚撞見一位大叔，不僅全身髒兮兮的，連口罩都戴到褪色，她觀察10多分鐘後，送出2片口罩讓對方應急，沒想到大叔不僅嫌棄，脫口而出的話更讓她錯愕。

女網友昨在爆怨公社提到，剛剛在小七喝飲料，看到一個全身有點髒，然後提一個大號塑膠袋的大叔，而他放在桌上的口罩皺巴巴不說，連原始的顏色都快褪光了。

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就這樣，她在隔壁桌觀察了10多分鐘，終於決定要伸出暖手，所以拿出2片口罩給對方；怎料，大叔一臉嫌棄，直呼「我不要白色！」

一席話讓她尷尬不已，但也不好意思將東西收回，女網友不禁抱怨，「第一次送口罩被嫌，之前拿口罩給弱勢，對方都會點頭或說謝謝。給誰都好...為什麼給了一個不懂感恩的人。」

網友們看完也忍不住火大，直呼「不懂感謝還挑咧」、「存善念就夠了，無緣人算了！他沒有這福分」、「可憐之人必有可恨之處」、「妳的善心很珍貴，而他不懂感恩是他的損失」。

不過也有人持不同看法，表示「換個角度想，也許他不知道怎麼友善的拒絕您，心裡是希望您留著之類的」、「或許他不喜歡突如其來陌生人給的東西，他會覺得是不是自身問題讓人覺得同情可憐他，所以用這種方式拒絕你」。