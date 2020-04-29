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美國記者上電視　被抓包沒穿褲子…還做出自然反應

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威爾李維（右）在家跟攝影棚連線，可以看到他沒穿長褲。（翻攝自Good Morning America官方網站）

圖文／鏡週刊

因為防範疫情擴散，美國現在都下令在家上班，連電視記者也不例外。所以在家連線的記者，以為鏡頭只照上半身，就可以不用穿褲子，結果觀眾看電視都非常專心，就被抓包了。

美國ABC電視台的晨間節目《Good Morning America》，請記者威爾李維（Will Reeve）採訪關於佛羅里達州用無人機為老年人遞送處方箋藥物的服務。當在棚內的主持人跟他進行連線時，畫面上的李維上半身是西裝搭配襯衫，坐著進行連線訪問，但是在字幕底下的畫面，觀眾都不難發現，其實他沒有穿長褲。

而且當連線快要結束時，他還不經意地把腳微微往上抬，這是坐久了就會有的自然反應，問題是沒有穿長褲的話，這樣做只是讓他的大腿露更多。

威爾李維解釋在家連線的自拍鏡頭比較寬，所以就這樣走光了。（翻攝自Good Morning America官方網站）

當然這則新聞立刻在網路上炸了，觀眾才不是在討論無人機科技如何在保持社交距離的年代，又能拯救需要處方箋的老年人，大家都在討論，不知道自己走光的李維。有些網友就發文說：「快點穿上褲子啦！」「這年頭記者都不穿褲子了嗎？」「你們的記者忘記穿褲子了！」

當事人威爾李維只好發文，承認「在家上班出錯，或者該說連線的自拍鏡頭角度太寬。希望大家都能笑個飽。」他解釋其實打算在節目連線後去運動，所以就換上運動短褲，但在視覺上看起來好像沒穿褲子，「但是叫我穿上長褲去運動的人，這個建議並不好。」李維只能自嘲，「好了，我要回去工作了，有穿褲子。」


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