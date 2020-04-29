瘋電影／抓住救命稻草的野獸們　有錢絕不能相信另一半

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇本結構有創意，弔詭的懸疑劇情安排有驚喜，以倒敘的方式來敘述這整起複雜的案件，說穿了就是不義之財不可取，但是風險高利潤高，整部片都圍繞著這一袋充滿鮮血的代價現金，很厲害的劇情格式安排，沒有bug，最後結局有驚喜。

鄭雨盛和全度妍超強卡司加持，這部電影已經有了基本票房，只不過能把幾乎不太演戲的全度妍請出來，肯定劇本力超足，而這麼久不見她，戲感十足滿滿的風塵味，果然是韓國最具實力的女演員，演什麼像什麼，厲害了我的姐，血腥殘暴凶狠和那一袋髒錢，呼應的相得益彰，在金錢下的人性，還能保存多少。

電影流暢好看，創意十足，難得商業與質感並存的韓國作品。

片 名：抓住救命稻草的野獸們

英文名稱：Beasts Clawing at Straws

類 型：犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2020-03-27

片 長：01時49分

導 演：金容勛

演 員：全度妍(Jeon Do-Yeon) 、 鄭雨盛 、 裴晟祐 、 鄭滿植 、 陳慶 、 申鉉彬 、 鄭家藍 、 尹汝貞

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：台北双喜電影

劇情大綱

一切皆始於「錢」。



因戀人消失無蹤而遭高利貸催債，夢想著最後一搏的泰英，

靠打工維持家庭生計的一家之主仲滿，為抹滅過去活出新人生，對他人之物起貪念的妍熙，高利貸業者朴社長，因債務導致家破人亡的美蘭，非法滯留者進太，以家庭生計為優先的詠善，以及失去記憶的順子……



在這群被逼到懸崖邊的人面前，出現了裝有鉅款的錢袋

在迫切局面之中互相欺騙算計、追逐錢袋的他們，計劃著改變人生的最後一擊！



「當你發了一筆橫財，千萬別相信任何人，包括親生父母。」

▲長期被家暴的妻子遇見在中國殺人逃到南韓的浪子。

▲客人遺忘，面對一大袋現金沒人來領回。

▲全度妍演什麼像什麼，超戲精。

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