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瘋電影／抓住救命稻草的野獸們　有錢絕不能相信另一半

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文／賴賴

▲▼抓住救命稻草的野獸們。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

劇本結構有創意，弔詭的懸疑劇情安排有驚喜，以倒敘的方式來敘述這整起複雜的案件，說穿了就是不義之財不可取，但是風險高利潤高，整部片都圍繞著這一袋充滿鮮血的代價現金，很厲害的劇情格式安排，沒有bug，最後結局有驚喜。

鄭雨盛和全度妍超強卡司加持，這部電影已經有了基本票房，只不過能把幾乎不太演戲的全度妍請出來，肯定劇本力超足，而這麼久不見她，戲感十足滿滿的風塵味，果然是韓國最具實力的女演員，演什麼像什麼，厲害了我的姐，血腥殘暴凶狠和那一袋髒錢，呼應的相得益彰，在金錢下的人性，還能保存多少。

電影流暢好看，創意十足，難得商業與質感並存的韓國作品。

片　　名：抓住救命稻草的野獸們
英文名稱：Beasts Clawing at Straws
類　　型：犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2020-03-27
片　　長：01時49分
導　　演：金容勛
演　　員：全度妍(Jeon Do-Yeon) 、 鄭雨盛 、 裴晟祐 、 鄭滿植 、 陳慶 、 申鉉彬 、 鄭家藍 、 尹汝貞
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：台北双喜電影

劇情大綱

一切皆始於「錢」。

因戀人消失無蹤而遭高利貸催債，夢想著最後一搏的泰英，
靠打工維持家庭生計的一家之主仲滿，為抹滅過去活出新人生，對他人之物起貪念的妍熙，高利貸業者朴社長，因債務導致家破人亡的美蘭，非法滯留者進太，以家庭生計為優先的詠善，以及失去記憶的順子……

在這群被逼到懸崖邊的人面前，出現了裝有鉅款的錢袋
在迫切局面之中互相欺騙算計、追逐錢袋的他們，計劃著改變人生的最後一擊！

「當你發了一筆橫財，千萬別相信任何人，包括親生父母。」

▲▼抓住救命稻草的野獸們。（圖／yahoo）

▲長期被家暴的妻子遇見在中國殺人逃到南韓的浪子。

▲▼抓住救命稻草的野獸們。（圖／yahoo）

▲客人遺忘，面對一大袋現金沒人來領回。

▲▼抓住救命稻草的野獸們。（圖／yahoo）

▲全度妍演什麼像什麼，超戲精。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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