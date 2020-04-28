新北師生戀！男師被爆「與女學生滑進摩鐵」　9分課後輔導片瘋傳

▲警方表示，請勿再散播不雅片。示意圖與本案無關。（圖／PAKUTASO）

圖、文／CTWANT

新北一名高中男生物老師被爆出與女學生有曖昧，甚至發展出師生戀，且網路上還有一部疑似滑進摩鐵「課後輔導」的影片被瘋傳。經過調查後，確認影片中的男主角並非男師本人；警方表示，請民眾勿再散播不雅影片，全案將依妨害風化罪嫌偵辦。

根據《三立新聞》報導，高三女學生在畢業前夕與男老師交往3個月，分手後便向教育部提出檢舉，此案尚在調查中；不料，近日網路上又出現該名男老師與女學生的性愛片，片中有「老師很愛你」等鹹濕字句，而男女主角都穿著校服在床上真槍實彈來一發。

對此新北教育局表示，經過調查，確認不雅片中的男主角非男師，目前男師本人也已經提出告訴。警方指出，由於影片已被瘋傳至各大網站，因此要追查散播者，全案依妨害風化罪嫌偵辦。

根據刑法第235條，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

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