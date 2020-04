一言不合就解職？美疫苗研發負責人突被「調離現職」　自曝：不願配合川普

▲川普表示不知道卜萊特是誰。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延,各國研究團隊紛紛傾力研發疫苗,不過美國負責疫苗研發的辦公室主任卜萊特表示,他可能是因為和總統川普唱反調,所以被突然解職轉調。卜萊特說,因為他希望政府將數十億美元的資金,用於開發合乎科學審查的方案,拒絕了川普開發其他疫苗的要求。

卜萊特(Rick Bright)自2016年以來,一直擔任專門研發採辦疫苗與療法的官方機構「生物醫學高級研究與發展管理局」(BARDA)的負責人,不過卻在21日突然被解職,轉調國家衛生研究院(NIH)的次級職位。卜萊特22日向媒體表示,與政治領導階層的衝突,可能是他被邊緣化的原因。

而當媒體向川普要求對此事作出評論時,川普卻表示完全沒聽過卜萊特,「我從來沒聽說過他,什麼時候發生的?我不知道他是誰。」

Question: Was Rick Bright pushed out of his job?



Trump: I’ve never heard of him.. If the guy says he was pushed out of a job, maybe he was, maybe he wasn’t pic.twitter.com/VKTvnf7VCd