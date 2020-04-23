一言不合就解職？美疫苗研發負責人突被「調離現職」　自曝：不願配合川普

▲川普表示不知道卜萊特是誰。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，各國研究團隊紛紛傾力研發疫苗，不過美國負責疫苗研發的辦公室主任卜萊特表示，他可能是因為和總統川普唱反調，所以被突然解職轉調。卜萊特說，因為他希望政府將數十億美元的資金，用於開發合乎科學審查的方案，拒絕了川普開發其他疫苗的要求。

卜萊特（Rick Bright）自2016年以來，一直擔任專門研發採辦疫苗與療法的官方機構「生物醫學高級研究與發展管理局」（BARDA）的負責人，不過卻在21日突然被解職，轉調國家衛生研究院（NIH）的次級職位。卜萊特22日向媒體表示，與政治領導階層的衝突，可能是他被邊緣化的原因。

而當媒體向川普要求對此事作出評論時，川普卻表示完全沒聽過卜萊特，「我從來沒聽說過他，什麼時候發生的？我不知道他是誰。」

Question: Was Rick Bright pushed out of his job?



Trump: I’ve never heard of him.. If the guy says he was pushed out of a job, maybe he was, maybe he wasn’t pic.twitter.com/VKTvnf7VCd — Acyn Torabi (@Acyn) April 22, 2020

卜萊特說，「我相信這次轉調的原因是，我堅持將國會撥款數十億美元的新冠肺炎款項，用於發展安全、符合科學審查標準的解決方案，而非用在缺乏科學價值的藥物、疫苗或其他技術上。」他也強調，會在近日向美國衛生及公共服務部（HHS）投訴，要求檢察長對此展開調查。

卜萊特表示，他拒絕利用抗瘧疾藥物氯奎寧（chloroquine）和羥氯奎寧（hydroxychloroquine）來對抗新冠病毒，而這兩種藥物曾被川普認為具有療效，但事實上這顯然缺乏科學根據，「我拒絕把未經證實的藥物當作隨選藥提供給美國大眾。」

►新冠肺炎「秋冬爆發第2波」遭亂引用 CDC主任狂提醒：跟流感交疊是關鍵！

►川普簽署「60天移民禁令」暫停發綠卡：保護偉大的美國勞工！

►川普狂批北京防疫不透明 CNN打臉：之前還公開稱讚37次