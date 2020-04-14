高盟傑販毒年初獲不起訴　「續查逆轉」恐面對無期徒刑重刑

圖文／鏡週刊

曾以《美麗時光》一片入圍第39屆金馬獎最佳男配角獎的本土劇演員高盟傑，去年8月初遭緝毒小組查獲涉嫌販賣一、二級毒品，被羈押在台中看守所長達4個月，因未查扣到毒品證物，今年1月獲不起訴處分，但台中高分檢仍將全案發回台中地檢署續查。但這次高盟傑沒那樣好運，被認定涉嫌違反毒品危害防治條例罪，被提起公訴。

起訴書指出，這名代號為「Play」的魏姓毒蟲，於去年7月17日晚間，電聯高盟傑表示欲購買毒品，並談好以4,000元價格購買1.875公克的安毒，隨後雙方在台中沙鹿高盟傑的住處樓下交易，魏男並暗中錄影存證，隔天就去檢舉。高盟傑在接受偵訊時坦承有毒品交易，但沒收到錢。

該案原承辦檢察官認為魏姓毒蟲因另有毒品案在身，為獲減刑因而約出高盟傑交易，並蒐證檢舉，儘管影片有不明粉末及現金交易，但因為缺乏關鍵毒品證物，高盟傑獲不起訴處分。但台中高分檢卻認為毒品交易常沒查扣到交易的毒品，且買賣雙方都坦承確實有毒品交易，故發回台中地檢署續查，經偵結後，高盟傑這次被依違反毒品危害防治條例罪起訴。

現年38歲的高盟傑，儘管演技精湛，還曾5度入圍金馬、金鐘獎，近年卻是負面新聞纏身，不僅爆出欠債醜聞，和他合作過的隋棠、陳冠霖等人都是債主、向身障女粉絲友人借錢未還、又被前經紀人指控「以沒錢吃飯、住院等理由騙大家借錢，且稱他有吸毒習慣，也會玩線上賭博」，但他駁斥是因為合約糾紛才被前經紀人抹黑。本刊還曾接獲爆料指他媒介賣淫又混黑道、涉嫌恐嚇取財被抓，黑歷史相當驚人。

不過撇除欠債，高盟傑沾染吸毒惡習卻是事實，他去年5月間就因涉嫌吸食毒品，遭台中地院判刑3月，得易科罰金，如今再面臨販毒起訴，如果罪名成立，就要面對無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1,000萬元以下罰金的處分，不要說演藝生命已完結，人生也毀於一旦。

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