譚德塞、何晶惹議遭網友出征　江啟臣：避免延燒成不必要的敵意螺旋

▲面對譚德塞跟何晶的發言遭網友批評，江啟臣呼籲避免延燒成不必要的敵意螺旋。（圖／江啟臣臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

對於世界衛生組織秘書長譚德塞以及新加坡總理夫人何晶評論台灣，引來許多網友不滿，在網路上掀起論戰。對此，國民黨主席江啟臣13日在臉書呼籲，避免延燒成不必要的敵意螺旋。

江啟臣指出，譚德塞關於#ThisattackcomefromTaiwan 的片面控訴，引起台灣人的激烈反應；以及新加坡總理夫人何女士轉貼「台灣捐口罩」新聞時點評的「Errr」，引起許多人的揣測詮釋，甚至是激烈回嗆；還有Twitter上爆發大陸與泰國網民的「nnevvy」大戰，則吸引亞洲多國網友加入助陣。

江啟臣表示，社群上這些琳瑯滿目的熱議，一再凸顯「社群網路年代的外交，早已從峰會的談判桌，延伸到無遠弗界的數位世界」；國家的顏面也不只由專業外交人員代表，而是每一個能留下數位足跡的人。

江啟臣認為，也正是這樣一個年代，每個人都需要去理解，不同國家不同的歷史文化視角，以及各自的紅線分寸；也更需要學會思考，自己網路言論的責任，避免延燒成不必要的敵意螺旋。

江啟臣強調，台灣長年在國際上被孤立，我們不只有些悶、委屈，甚至生氣。不過這兩天在Twitter上的戰況也告訴我們，在國際上要爭取更多認同，更要倚賴我們自由民主開放的價值、對不同文化的尊重，以及從容自信的善意。

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