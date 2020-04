美大數據預測出爐！疫情4月達高峰…6月趨緩　保持「社交距離」超有效

▲大數據模型預測美國疫情有望在6月後趨緩。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒,各國紛紛祭出封鎖措施,呼籲民眾待在家中,避免因與人接觸造成病毒傳遞。根據美國研究機構預測,保持「社交距離」的效益已經顯現,若是美國民眾繼續自律配合,該國的新冠肺炎死亡人數將提前在5月至6月間達到頂點,之後不會再向上升高。

美國華盛頓大學健康指標和評估研究中心(IHME)利用大數據做出新冠肺炎的預測模型,估計美國各州未來幾周內約還需要2萬5000個呼吸器、1萬6323個重症病床;另外,死亡高峰約落在4月16日左右,預計單日會有3130人死亡,累計達8.1萬人左右。

After incorporating new data sources, our models indicate that #socialdistancing is working. Removing measures before the end of May could result in a rapid increase in transmission. Learn more: https://t.co/kuNitw8HI4 pic.twitter.com/SFDXkefAl9