接機讓5歲兒確診！案269遭轟「拍馬屁」　林佳龍心疼：相關人員全都辦

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

觀光局派駐桃園機場旅遊服務中心的員工（案269），因接待觀光局主任秘書的兒子（案277）後確診，期間傳染給5歲的兒子，引起外界關注。對此，交通部長林佳龍替其說話，表示該檢討的是接機對象，「我認為，案269才是真正的受害者，要你承受這一切，太過沈重。」

林佳龍在臉書發文表示，他也是有孩子的人，深知沒有任何一個父親願意讓孩子暴露在肺炎的危險之中。因此，他3月31請人關心，才得知案269在桃園機場服務10年，工作態度勇於任事、認真負責，因此得知長官要求接待「貴賓」後，便主動協助，卻因此染病，「他的負責任沒有錯，不應該被說是『拍馬屁』。」

林佳龍認為，接待這位「貴賓」本就不是案269的工作，且春節期間開始，交通部為防堵疫情，早就規劃旅客、專車的消毒、運輸等SOP，「所有的準備，都是為了杜絕防疫漏洞，但這片防疫網絡，卻因爲有人假公濟私，於上班時間處理私誼，而出現破洞」。

面對5歲孩童確診，林佳龍心疼地說，他對被波及的幼兒園師生表達歉意，「我想，沒有人願意讓年幼的孩子暴露在風險中。將心比心，我認為，案269才是真正的受害者，要你承受這一切，太過沈重。」

最後，林佳龍重拾感傷的心情，決定將此事徹查，「我承諾，幫弱勢者發聲，讓真相水落石出，雖然該觀光局主管已經被降調、記大過，但後續究責不會停止，相關人員一併列入檢討！」

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