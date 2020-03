你敢出門我就爆雷！Netflix廣告看板劇透影集結果

▲有外國廣告公司假借Netflix要劇透當紅影集的名義,來提醒大眾減少出門頻率。(圖/翻攝自推特)

記者邱倢芯/綜合報導

在疫情橫掃全球的情況下,雖然各國政府一再呼籲人們應該減少在非必要的情況下外出,不過仍有許多人認為自己不會那麼倒霉罹病,在閒暇時仍要外出;現在就有外國的廣告公司,作出了一項虛構的廣告活動,並假借Netflix的名義,聲稱要在各大街道的廣告看板上,劇透Netflix當紅影集。

Spoiler alert: A Netflix spec ad that encourages people to stay home by putting up billboards of spoilers from their original programming pic.twitter.com/eG3viWvS69

這項虛構的廣告活動起初是由一名紐約證券交易所社交媒體負責人Matthew Kobach在推特上貼出,上面寫著「劇透警告:這是Netflix的廣告看板內容,其將透過暴雷原創影集結局的方式,來鼓勵人們多多待在家中。」且下方還貼上了許多寫了「假結局」的廣告看板照片來提醒大眾。

不過Netflix隨後就在官方推特上澄清,這個廣告看板的投放活動並不是由Netflix發起,且廣告看板中寫的影集結局也是廣告公司杜撰的;但是Netflix也讚許廣告公司的行為,因為藉由這種方式鼓勵大眾應該多多待在家,是一個相當有創意的做法。

Love the Stay At Home message but #NoSpoilersFromNetflix.



These ideas are part of a student project — a creative idea, if we say so ourselves — but they're not real and not from Netflix.