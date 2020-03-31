蓋隔離戳、畫粉筆圈　印度以低成本克難創新方式抗疫

▲印度政府透過在地面上劃圈圈，讓人能確切知道應該站在哪裡。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

外媒報導，印度正在採取低成本、高效率的簡易方式來對抗新冠肺炎疫情。

美國《華爾街日報》網站29日報導，印度馬哈拉斯特拉邦衛生部長托普想確保把有傳染病毒風險的人在入境時予以隔離，但他的部門沒有足夠資源能夠做到這一點，因為他們沒有監控居家隔離的高科技手段。

然而他的團隊意識到：印度有很多別的國家沒有的招數。例如很難洗掉的墨水曾用來防止該國9億選民重複投票。投票後，他們手上的墨水印大約要兩周後才洗得掉。

很快的，從疫情嚴重國家返回孟買機場的乘客的手背上，都被蓋上「居家隔離」的戳印，好讓所有人都可以監督他們是否有違反規定、到處趴趴走。 托普說：「這是我們對抗冠狀病毒的新招數，如果有人試圖逃避或破壞隔離，就可能被逮捕。」

報導認為，隨著新冠肺炎確診病例在過去一周在這個13億人口的國家裡迅速攀升，印度的醫生和國民開始求助於低成本方法來保護目己。

在首都新德里以及金融暨媒體中心孟買，通常熙來攘往的地區，如今街頭上大多冷冷清清。只有販售食品和藥品等必需品的商店才允許營業。數周前，印度政府要求電信業者植入關於防範冠狀病毒的語音訊息，人們在撥打手機後要首先聽完這段錄音才能接通電話。

印度移動通信運營商協會負責人馬修斯說：「沒有其他媒介可以如此迅速的把資訊傳達給這麼多人，因為幾乎每個印度人都有手機。」

商店、銀行和其他基本業務仍然開放。在一些商店的排隊行列中，社交距離不是透過網上訂餐或數位預約來實現的，而是透過在人行道上劃出粉筆圈或方格，中間有空隙，這樣人們就能確切知道應該站在哪裡。

隨著國內航班、公車及火車等大多數交通工具的停運，印度鐵道部公布了將閒置的列車車廂改造為隔離病房的計畫。 無法獲得肥皂和負擔不起清潔用品的村民們則把水燒開了洗手。缺少平價口罩則意味著新德里的許多人臉上戴著的是圍巾。不過，報導認為，判斷印度上述的「克難式創新」是否奏效，目前還言之過早。