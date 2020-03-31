記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎已達322例確診，今（31）日公佈的案322為北部20多歲男性大學生，3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診，台師大將於下午3時出面說明。

指揮中心表示，案322於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報，於今日確診，初步掌握接觸者共13人，將持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

指揮中心發言人莊人祥表示，案322活動地點以宿舍、校園為主，平常交通工具是校車。該個案從發病到確診時間很短，今日上也緊急到校園做疫調。現在已請同實驗室、同宿舍者進行隔離，會請修課班別進行停課。

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該校學生社團昨晚在臉書上公布此事，但隨後將貼文刪掉，今日則在臉書呼籲校方，希望儘速聽見校方聲音，讓師生了解校方處理的下一步。

該校說明，本校於3月30日晚上有一名學生疑似感染新冠肺炎之病例，目前配合中央疫情指揮中心釐清相關接觸者情形。

為達最大保護原則，該校已通知該生修習相關課程之師生，立即啟動遠距線上教學，以避免衍生任何可能接觸，並已確切掌握上課曾有接觸的師生人數，先請其自主健康管理，後續再依疫調結果辦理；另針對該生所接觸場域，已進行全面清潔消毒。

【台師大校長給全校教職員工生的信】

親愛的各位師長、同仁及同學們：

這一波新型冠狀病毒COVID-19所引起的疫情來勢洶洶，面對全球各地不斷升溫的疫情，以及國內每日增加的確診人數，本校防疫小組從不敢大意，仔細佈署相關防疫措施，啟動各項防疫機制，希望能為大家守護住這個安全、健康的師大校園。

但疫情變化實在快速，在此要向各位報告，學校現有一位同學為新冠病毒之確診病例。在中央疫情指揮中心CDC釐清此個案相關情形前，為達最大保護師生原則，確診同學參與之相關課程，學校已立即啟動遠距線上教學；針對與這位個案接觸過的師生，則已先依規範進行自主健康管理，後續再依疫調結果辦理。學校也已針對其所接觸過的場域進行全面消毒，並安排於清明連假期間進行全校大消毒。

面對疫情，在此也懇切呼籲各位師長、同學，應落實勤洗手、戴口罩、與他人保持適當社交距離、避免出入人群聚集場所及暫緩與最近返國之親友接觸。若有防疫相關問題可通報或諮詢本校健康中心(分機3111)，本校學生輔導中心也可提供必要的心理協助。

防疫如同作戰，在此嚴峻時刻，我們更應該團結一心，共同維護全校師生的安全健康。期盼大家多留意自身健康，維持正常作息，並配合做好各項防疫措施，相信在全體師生共同努力之下，我們一定能完成這項艱鉅的工作。

校長 吳正己

2020年3月31日

▲校長聲明（圖／ETtoday）