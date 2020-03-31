美「朱瓦特號」匿蹤驅逐艦戰系安裝啟動　成本過高僅買3艘

▲朱瓦特號於2016年10月正式服役。（圖／翻攝自YouTube／U.S. Navy）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國海軍第一艘匿蹤驅逐艦「朱瓦特號」（Zumwalt，DDG 1000），幾經波折之後，有機會再服役4年之後，美國海軍終於可以完全的運用這艘驅逐艦。根據先前制訂的時程表，「朱瓦特號」應該會於3月結束之前完成相關的作業，並且按照計畫完成交付。

根據《防務新聞》報導，「朱瓦特號」戰鬥系統由貝宜系統（BAE Systems）公司負責研發製作，目前正在與系統承包商雷神合作，一起共同趕工完成戰鬥系統和安裝的啟動。「朱瓦特級」是美國海軍最先進的驅逐艦，多年來朱瓦特號因為成本過高的問題，計畫不斷變更，單艦成本要價44億美元（約新臺幣1,329億元）。

「朱瓦特號」主打先進的火炮系統（Advanced Gun System）已經被海軍所遺棄了，原本設定為登陸的火砲支援艦，已經重新設定為水面打擊艦。原先預計製造28艘，但因為成本過高的關係，在美國國會稽核處（GAO）的「建議」下，最終僅購買3艘，分別排定為DDG-1000、DDG-1001與DDG-1002。

「朱瓦特號」的姊妹艦「麥可.蒙索爾號」（Michael Monsoor，DDG-1001），預計在今年第2季完成戰鬥系統的安裝和啟動；3號艦「林登.詹森號」（Lyndon B. Johnson，DDG-1002）在緬因州「巴斯鋼鐵」（BIW）造船廠趕進度，預計今年12月交付。