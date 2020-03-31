　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美「朱瓦特號」匿蹤驅逐艦戰系安裝啟動　成本過高僅買3艘

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼朱瓦特級驅逐艦。（圖／翻攝自YouTube／U.S. Navy）

▲朱瓦特號於2016年10月正式服役。（圖／翻攝自YouTube／U.S. Navy）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國海軍第一艘匿蹤驅逐艦「朱瓦特號」（Zumwalt，DDG 1000），幾經波折之後，有機會再服役4年之後，美國海軍終於可以完全的運用這艘驅逐艦。根據先前制訂的時程表，「朱瓦特號」應該會於3月結束之前完成相關的作業，並且按照計畫完成交付。

根據《防務新聞》報導，「朱瓦特號」戰鬥系統由貝宜系統（BAE Systems）公司負責研發製作，目前正在與系統承包商雷神合作，一起共同趕工完成戰鬥系統和安裝的啟動。「朱瓦特級」是美國海軍最先進的驅逐艦，多年來朱瓦特號因為成本過高的問題，計畫不斷變更，單艦成本要價44億美元（約新臺幣1,329億元）。

「朱瓦特號」主打先進的火炮系統（Advanced Gun System）已經被海軍所遺棄了，原本設定為登陸的火砲支援艦，已經重新設定為水面打擊艦。原先預計製造28艘，但因為成本過高的關係，在美國國會稽核處（GAO）的「建議」下，最終僅購買3艘，分別排定為DDG-1000、DDG-1001與DDG-1002。

「朱瓦特號」的姊妹艦「麥可.蒙索爾號」（Michael Monsoor，DDG-1001），預計在今年第2季完成戰鬥系統的安裝和啟動；3號艦「林登.詹森號」（Lyndon B. Johnson，DDG-1002）在緬因州「巴斯鋼鐵」（BIW）造船廠趕進度，預計今年12月交付。

ET快訊
志村健遺產高達50億！繼承人第一順位是哥哥　網挖出私生子存在
差一天閃掉回溯採檢！實踐大學師4度就醫才確診　接觸鏈出爐
彭博：全球恐剩台灣學生仍「全面到校上課」　驚人原因曝光
深夜變天「一路下到下周」　清明連假雨區、水氣最多時間曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

空軍士官冤死12年　「自殺結案」藏軍中恐怖祕密

敘利亞爆新冠肺炎首例死亡　武裝部隊停止募兵遏止病毒傳播

美「朱瓦特號」匿蹤驅逐艦戰系安裝啟動　成本過高僅買3艘

西班牙空軍出動「A400M運輸機」赴上海載物資　運輸能力曝光

日本自衛隊「島風號」護衛艦　東海與中國漁船相撞…左舷出現1公尺大洞

在東海與中國漁船相撞！日本驅逐艦「島風」後方1米刮痕

四川西昌發生森林大火　距衛星發射站僅60公里

「羅斯福號」38人確診！　5000名官兵在關島接受篩檢

美智庫學者提「美軍重新駐台」　前國防部長楊念祖：沒可行性

陸軍機一來「國軍就要起飛」　前國防部長楊念祖：增加台灣防禦壓力

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

防疫期！她為未婚夫準備溫暖驚喜 串通鄰居開窗唱生日歌...窩心破表

空軍士官冤死12年　「自殺結案」藏軍中恐怖祕密

敘利亞爆新冠肺炎首例死亡　武裝部隊停止募兵遏止病毒傳播

美「朱瓦特號」匿蹤驅逐艦戰系安裝啟動　成本過高僅買3艘

西班牙空軍出動「A400M運輸機」赴上海載物資　運輸能力曝光

日本自衛隊「島風號」護衛艦　東海與中國漁船相撞…左舷出現1公尺大洞

在東海與中國漁船相撞！日本驅逐艦「島風」後方1米刮痕

四川西昌發生森林大火　距衛星發射站僅60公里

「羅斯福號」38人確診！　5000名官兵在關島接受篩檢

美智庫學者提「美軍重新駐台」　前國防部長楊念祖：沒可行性

陸軍機一來「國軍就要起飛」　前國防部長楊念祖：增加台灣防禦壓力

一張圖揭秘「戴口罩到底有沒有用」！醫讚：台灣在正確方向上

空軍士官冤死12年　「自殺結案」藏軍中恐怖祕密

張鈞甯、陳意涵爆「假面閨蜜」！反目原因曝光　揪好友聚會獨缺1人

泰山「坐擁金雞母」人人都想搶！　老牌食品廠3策略成功翻身

遠距離戀愛必知！3個維持感情的小秘訣　睡前聊天別老是抱怨

紐約州近7萬確診1200死！州長求增援醫護人員　施壓川普：呼吸器呢

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！　大主播「精彩夜生活」曝光

帶槍銀行搶匪誆要去掃墓　女運將「尿急保住一命」嚇罵夭壽

One Republic防疫新曲收益捐出　隔離中「不忘台粉」跨海送祝福

被唸到煩！最愛「干涉情人言行」星座Top5　處女座超龜毛：都是為你好

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

軍武熱門新聞

日本護衛艦　東海與中國漁船相撞

西班牙空軍出動「A400M運輸機」赴上海

日本護衛艦在東海與中國漁船相撞！

「朱瓦特號」匿蹤驅逐艦戰系安裝啟動

敘利亞爆新冠首例死亡　軍隊停止募兵

西昌森林大火　距衛星發射站僅60公里

陸軍機頻繁繞台　楊念祖：增加防禦壓力

北韓軍隊上百人染疫死　人民軍半癱瘓暫停訓練

美智庫學者提「美軍駐台」　楊念祖：不可能

影／解密內置彈艙 俄空軍首曝光蘇-57發射導彈畫面

美國啟動末日碉堡　國防戰略人員避難「夏延山基地」

美軍駐夏延山核戰碉堡　地下指揮防疫

VP22裝甲運兵車列裝解放軍

羅斯福號38人確診！5千官兵篩檢

更多熱門

相關新聞

美機偵查中方艦艇4小時　陸國防部回應

美機偵查中方艦艇4小時　陸國防部回應

中國國防部此前就美方所謂中國海軍驅逐艦「激光照射」美海軍偵察機事作了回應，此後美國國防部再次敦促中方採取安全、專業的方式在海上活動。對此，中國國防部新聞發言人任國強今（26）日指出，美海軍「P-8A」偵察機不顧警告對中方艦艇編隊偵查超過4個小時，最近距離還只有400多米，要求美方停止採取此類挑釁的危險行為。

美軍電偵機EP-3E一度飛近香港　

美軍電偵機EP-3E一度飛近香港　

美軍指控解放軍驅逐艦「軍事級雷射」干擾

美軍指控解放軍驅逐艦「軍事級雷射」干擾

美軍下令：赴太平洋軍艦隔離14天

美軍下令：赴太平洋軍艦隔離14天

美公開神盾級巡洋艦通過台海畫面

美公開神盾級巡洋艦通過台海畫面

關鍵字：

朱瓦特號美國海軍匿蹤驅逐艦ZumwaltDDG-1000

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

漁光島女方正面曝光　警方說話了

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

各國大讚台灣防疫　網讚：歷史的一刻

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

高層翹班接機「染疫子」...害確診　下場慘

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

實踐大學1兼任老師今染疫

更多

最夯影音

更多
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面