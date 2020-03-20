入境曼島後趴趴走　英國首例「拒絕居家檢疫」罰35萬

▲英國境內已經有144例死亡病例。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

曼島（Isle of Man）一名26歲男子從英國入境後，不遵守需要居家檢疫14天的規定，遭到警方逮捕，這是英國首例因為拒絕居家檢疫而被捕的案例，他將收到1萬英鎊（約台幣35.5萬元）的罰款，未來可能面臨3個月的有期徒刑。當地警方呼籲，希望大家能遵循政府的指示，並從社區安全的角度替身邊的人們著想。

曼島在17日緊急公告，在英國倫敦格林威治時間23點59分開始，所有入境島內的人，都必須進行14天的居家檢疫流程。衛生部長阿什福德（David Ashford）表示，這些防疫步驟最終將挽救很多人的性命，保護社區中的弱勢群體是現在最高優先項目。

曼島最高行政首長霍華德·奎爾（Howard Quayle）也表示，疫情的大流行是島內長年以來最嚴重的威脅，「我們不能讓醫療體系崩潰，所以必須祭出非常手段應段那些不負責任的人。」

曼島是位於英格蘭與愛爾蘭之間的海上島嶼，是英國皇家屬地，嚴格來說在法律上並不是英國的一部分。該島的自治政府歷史悠久，早在10世紀就已經有自己的國會，首府為道格拉斯（Douglas），雖然境內疫情不嚴重，直到19日才出現第1例確診，但英國已經有數千例確診，並且有144人死亡。