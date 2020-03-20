2例本土個案感染源待釐清　與南部無旅遊史女「均無關係」

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

南部一名20多歲女性（案100），沒有旅遊史確診新冠肺炎，18日凌晨收治負壓隔離病房治療，為台灣第四起未知感染源確診個案。指揮中心今（20）日表示，又新增3例本土個案，均無出國史，其中一人為案59同班同學，另外2人感染源待釐清，但與先前確診的第100例均無關係。

指揮中心表示，3例本土個案分別為案130、124及134。案124為北部30多歲男性，近期無出國史，於3月17日發病，18日自行就醫後採檢通報，於今日確診。

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個案表示曾於3月12日、13日與自美國返國的上司接觸，該名上司於3月14日起有疑似症狀，另個案辦公室有2名外籍同事亦分別於3月17日及18日出現疑似症狀，衛生單位將進一步採檢與疫調，以釐清感染源。

案130為案59同班女同學，3月17日發病，經採檢通報於今日確診，為該班級第3名確診個案；3人就讀學校已自今日起停課至3月27日。

案134近期無出國史，3月17日發病後自行就醫並採檢通報，於今日確診，其同住家人目前無疑似症狀，衛生單位將進一步針對個案工作地進行調查，以釐清感染源。

指揮中心召集人張上淳19日表示，案100南部20多歲女性該女生活相對單純，雖然在公司上班，但都有隔離開來，目前同住家人與同事，都沒有看到發病情況，在2月12日到3月12日之間，生活都很規律，上下班也使用自己的交通工具，不過家人中有人2月底從美國回來，除了回溯採檢外，也會使用白牌計程車方式，抽血看血液是否有抗體。

指揮官陳時中日前表示，第100例是醫師認為不能排除，才進行採檢，肯定醫師高度警覺發現案例。但他也強調，該名本土個案沒有旅遊史，「這令我們比較擔憂」，詳細疫調與接觸者匡列，目前都在進行中。