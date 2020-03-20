危機是轉機！擊敗瘟疫4心法　災難讓我們重新檢視與修補

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

面對全球疫情，原本防守得宜的台灣，也因為境外移入的確診病例，一步一步將警戒線拉高，在確診達到108人之後，大家再也不能忽視社區傳染風險，雖說台灣物資豐厚，只要民眾別盲目囤糧，內需資源理當足夠，但不得不說，我們也要做好長期自主隔離的準備，但怎麼讓這在家小日子別像對岸那樣提心吊膽呢？已經宅在家2個月的我，有些心得可以分享。

台灣醫學發達，相對於其他地區，我們的衛教普及率也是一流的，縱觀世界各地，很多國家不認為戴口罩是防疫的必要之惡，台灣的家長則因為害怕小孩染上流感、腸病毒，早有戴口罩是基本防範要務的概念，像DAHLIA上幼稚園第一天，我就買了10盒兒童口罩預備，天天給她戴新口罩上學，長期下來，養成孩子不抗拒的好習慣。

這次瘟疫一開始，大家普遍認為「還好」，多洗手、戴口罩就是了，但前陣子吧，很多旅遊業者急了，就放一波文宣，聲稱「台灣醫療很棒，就算中了也不用太擔心，現在趁疫情還沒高漲，趕快去玩一波吧！」外加航空公司跟住宿各種下殺，只能說我們太平盛事久了，沒有足夠的危機意識，縱使大部分的人算自律，但總有害群之馬，抱著賭一賭的心態，就往外衝了。

我認為，民主自由的台灣，很難徹底實施專制的封鎖政策，站在人民立場，也不希望真的有封城之日，但我一個人帶小孩生活，外加呼吸道過敏體質，早就提前準備應戰，已經減少出門有2個月之久。這期間，雖然台灣沒有重大事件，但我們從武漢Youtuber每天發的影片，也逐漸知道「倘若真的封城，我們會碰到什麼危機跟困擾。」

不少災難是發自於環境，但最後被人禍擴大出來，搞得難以收拾，所以最重要的是「調整心態」！

1、謹慎處理，樂觀面對。

很多人說，這是第三次世界大戰，聽到這麼驚悚的辭彙，剛開始都會恐慌，這是人的本性，再也正常不過，但事情來了，面對是最重要的，一定要趕快調整自己的情緒，不去鑽牛角尖，免得壓力過大，這點就要學習西方人的浪漫了。

像義大利社區的陽台共奏音樂會，就可愛又抒壓地不得了！西班牙人還把DJ檯與燈光設備搬上陽台，每到夜晚加上光束，跟鄰里直接熱舞開趴～這這這，這跟武漢的陽台哭嚎，完全兩個風景！所以不要過於杞人憂天，事情已經發生了，就好好在家休息、吃吃喝喝，等待疫情結束。

2、不要鐵齒，加強自我保護！

我們很難要求別人，但可以做到自律，不要去人多的地方，尤其是密閉空間，多洗手、戴口罩，回家把衣服脫下來洗，洗衣機記得要用洗衣槽錠清潔或拆洗，沒事多拿消毒水拖地。

3、不要過度囤貨，多利用網購～

這幾天大賣場大爆滿，我個人對於囤貨沒有意見，但請囤1、2個禮拜的量，做到少出門就好，不要搞到像一整年都打算自我隔離那樣，留給東西給人家買，也讓工廠有足夠時間來生產，何況現在有網購啊，網路上買多方便啊～又不用人擠人，增加被傳染的危險。

4、替自己與孩子制定一個目標，執行下去！

這個目標可以是平常想做、但沒有時間做的，像是組樂高啊、學樂器啊～像我跟DAHLIA，就分別準備了許多可以在家玩的東西，例如拿壓克力顏料來改造包包、把以前沒時間組完的積木拿出來拼，還有一人一把烏克麗麗，日本吉他品牌Fender還透過代言人MIYAVI來公告，將在疫情期間抽選送出100把烏克麗麗，讓孩子在家可以延續對音樂的熱情。

最後，其實要感謝這場災難，讓我們有了重新檢視的機會！

我們總是庸庸碌碌，在這個亂世中奔走，不管是為了生活、為了家人，或那看似遙不可及，又捨不得放棄的夢想，你我上緊發條，日夜與現實環境搏鬥，「好累啊～快撐不下去了呀！」人不是機器，當然有倦怠的時候，雖然繼續著日復一日的既定行程，卻不知道為何而戰、為誰努力。

直到這場肺炎的到訪，我們才驚覺，原來生離死別並不遠，一件事情的好壞，很難從當下來論斷，但，或許這場劫難，是強迫人類停下來，看看我們對大自然和動物做了什麼，是強制我們緩下來，重新建立家庭的價值與修補被破壞的關係。

不管接下來數週，政府會有怎樣的政策，準備好乾糧與香檳，好好享受與家人的轟趴吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。