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監委提名人選　立委建議：過去10年未加入任何政黨

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▲▼退休警消人員想攻監察院。（圖／記者徐政璿攝）

▲監察院。（圖／資料照）

中央社記者范正祥台北10日電

跨黨派立委今天在立法院舉辦座談會討論監察權的未來，與會學者專家提及，監察院怎樣擺脫政黨運作的色彩是重點。國民黨立法院黨團總召林為洲建議，監委人選「過去10年內不能加入任何政黨」，以更符合超脫黨派。

包括民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱、時代力量立法院黨團總召邱顯智、台灣民眾黨立法院黨團副總召張其祿，以及林為洲和民進黨立委蔡易餘在內多位立委今天在立法院共同主辦座談會，邀請學者專家、民間團體討論未來監察權的走向。

談及監察權該如何定位，與會的輔仁大學法律學院學士後法律學系助理教授姚孟昌指出，如果監察院是國會，必須對人民負責；如果監察院是行政機關，必須對立法院負責。他質疑，監察院對誰負責，現在已經是「四不像」，有待重新定位。

台灣新住民人權協會理事長楊聰榮也說，監察院已經是「四不像」，現在怎樣擺脫政黨運作的色彩是重點。

勤益科技大學基礎通識教育中心法政組副教授周宗憲表示，修憲廢監察院是憲政改造思考方向，但是修憲困難，目前可做的是選任適當監委，獨立超然行使職權。

他認為，在執行職務時容易流於政治思考的政治人物，是不適任的監委人選。

公民監督國會聯盟常務監事謝東儒說，過往看到有的案子，監委提出彈劾，送到公務員懲戒委員會之後又有不同結果，「感覺上似乎御史的刀並不是這麼鋒利」，並不是監委做了什麼決定，後來的結果就是如何，體制上也不能只看監察權。

與會的台灣民眾黨立委蔡壁如指出，許多基層公務員不敢創新突破陳規，害怕監察院彈劾，可是一般民眾又覺得監察院沒有用，常稱他們是「沒有牙齒的老虎」。

蔡壁如呼籲，希望立法院儘快組成修憲委員會，開始憲政議題的討論，先討論有社會共識的提案。

林為洲指出，監委必須超出黨派，獨立行使職權。如果要繼續提名監委，一定要符合超出黨派獨立行使職權；在不修憲的情況下，其實可以做很多事，譬如修法限定監委人選資格、國會同意門檻、人選產生來源與方式等，這些都不用修憲。

談及如何選任適當監委人選，林為洲說，當然要符合超出黨派獨立行使職權，但是很模糊，現行相關職權行使法和提名相關辦法也沒有再更詳細的限定，提名權的人也不一定遵守提名超出黨派人選，大部分都提名自己人、而且是黨派很近的人。

他建議，可以更嚴格限制，譬如過去10年內不能加入任何政黨，這樣更符合超出各黨派；不能去年才從政黨退下來，今年就說是超出黨派獨立行使職權，騙誰啊。林為洲說，如果要讓監察院繼續存在，就應落實超出黨派獨立行使職權。（編輯：蘇龍麒）

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