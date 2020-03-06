前縣長祕書遭控「設桃花局詐百萬」　女曝介紹名人投資墓地…最後被告侵害配偶權

▲一名何姓女子指控曾擔任嘉義縣府機要秘書的林姓男子投資詐騙。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名住嘉義縣的何姓女子向本刊控訴，指曾擔任嘉義縣府機要祕書，現在仍活躍於地方政壇的一名林姓男子，以投資名義向她詐取百萬元。何女指控，林男曾帶她到一些聚會場合，認識如名檢察官劉承武、朱立倫岳父高育仁等人，再謊稱可協助投資「墓地」「石材」買賣，騙她將房地產抵押百萬元供其花用。何女說，林騙取她款項後，竟聯合妻子用「婚外情」等名義將她告上法院，害她被判賠30萬元，讓她相當氣憤。

「我沒想到他除了騙我錢不還，還用手段將我告上法院，真的很不甘心！」投訴人何小姐講到氣憤處雙手握拳，怒指原來讓她很相信的一位男姓友人，最後設局害她，與她對簿公堂，實在情何以堪！

何女表示，2年前的10月，在嘉義縣民雄鄉長的選舉場合認識68歲的林男，林自稱當過現任立委、前嘉義縣長陳明文的機要祕書，投資經驗豐富，帶她到處前往許多企業家、名人的聚會場合見識，她在現場果然見到了名檢察官劉承武、朱立倫岳父高育仁等人，加上林能言善道，鼓吹她投資墓地、石材買賣，還稱「包賺錢」，最高可獲利上億元，她遂一口答應。

何女指出，她以名下的房地產向銀行貸款，共拿出170萬元給林男；林男為表誠意，還開了一張200萬元的支票給她，說若獲利也會據實以告。但有次何女突然接到林的來電，告訴她：「我老婆認為我和妳有染，要跟我離婚！」何女怒不可遏，要求與林的妻子對質，沒想到林的老婆不領情，直接控告她妨害配偶權，最後她敗訴判賠30萬元。

何女認為，林男後來避不見面，還將她的通訊方式全部封鎖，誆她投資的錢一毛也沒拿回來；甚至林男和林妻還將與她對話的錄音、簡訊、臉書照片全數提供給法院，謊稱是婚外情的呈堂證供，根本是設局欺騙她。

一名何姓女子控訴曾擔任嘉義縣府機要祕書的林姓男子，用假投資等方式設局詐騙她百萬元，讓她血本無歸。本刊找到遭指控的林男，他提出證據駁斥，自己是因卡債向何女借款百萬元，也承諾每月還款；未料遭林妻發現2人外遇，他要求結束關係，何女就多次在外指稱林跟太太一起設局詐騙她，讓林妻憤而提告。林男認為，婚外情的過錯他承擔，但何女不應造謠生事，若真的有詐騙事實，請何直接去提告。

林男出示他與何女的訊息截圖，表示他在2017年底於選舉場合認識何女，進而展開交往。他向何女表示，自己有一筆約140萬元的卡債，希望能向何女借款；何用自己的房子去銀行申請貸款220萬元，自己拿走60萬元，其他160萬元讓他償還卡債，還提供存摺與提款卡給他提領，他也開了200萬元的支票表達還款誠意。

但半年後，林的妻子發現2人婚外情的事實，他也向何女表明必須結束關係，由何女訂定一份債務清償協議書，內容載明林必須每月還款2萬5千元給何，雙方均簽名同意。不過後來何卻認為協議無效，更要求林男支付利息，還不斷傳簡訊、打電話騷擾他與家人。

林男指出，他發現何女反悔，就委請律師發函給她要求再協商，並傳訊希望不要再節外生枝，讓他好好處理家裡的問題；但何女依然故我，持續對林和妻子進行騷擾和言語恐嚇。直到去年7月，林的妻子忍無可忍提出離婚，並蒐證控告何女妨害配偶權勝訴。

林男表示，何女否認婚外情，還對外造謠他是立委陳明文的秘書，用投資的名義，和太太聯手設局詐騙她；但他擔任陳明文的縣府祕書已是10年前的事，與何女借款也僅僅是單純的卡債借貸，結果何的抹黑讓他丟了工作，半年來毫無收入，更遑論償還欠款。



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