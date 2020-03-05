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大型集會還能辦嗎？指揮中心公布「關鍵六指標」評估取消或延期

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▲▼臺北最High新年城-2020跨年晚會。（圖／攝影中心攝）

▲指揮中心公布集會指引，千人以上活動應該經風險評估舉辦與否，圖為跨年晚會活動，資料照。（圖／攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，包含媽祖繞境、演唱會等大型活動都陸續延期取消，但後續大型集會活動到底要怎麼辦？中央流行疫情指揮中心今（5）日公布集會指引，聚集人數在1000人以上的室內外活動視為大型集會，應事先評估參加者資訊等六項指標，若需辦理則應該並定防疫應變計畫，確保參與人員健康安全。

根據中央流行疫情指揮中心公布「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引：公眾集會，內容指出，近期國內陸續確診家庭、醫院群聚感染病例，本土病例數已超過境外移入病例數，且有感染源不明個案，皆為社區傳播的警訊。考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

請繼續往下閱讀...

指引依據世衛組織定義，群眾集會(mass gathering / large event)只要聚集人數在1,000人以上，足以影響社區/地區/國家公共衛生因應量能，無論集會活動為計劃性或自發性均屬之。因此，只要是多人同時聚集於同一地點參加共同活動，均得廣義解釋為「集會活動」，如開學/畢業典禮、節慶/祭典、運動賽事、宗教/政治/文化/學術/藝文/旅遊、法人/社團/非政府組織(NGO)性質之聚眾活動等。

指揮中心應變官莊人祥表示，指引為柔性建議，希望舉辦大型公眾活動者可以先評估其風險高低決定舉辦與否，已經訂出六項指標可作為評估，包含「是能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間之通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者是否為固定位置」、「活動持續時間」、「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」。

舉例來說，參加者資訊包含掌握其流行地區旅遊史、確診病例接觸史，進入活動前亦能進行症狀評估及體溫量測風險較低，參加者之間的距離則是活動期間彼此間隔至少1公尺以上風險較低。

如果經評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理；此外，如果當指揮中心宣布疫情已進入社區傳播階段，則應依指揮中心指示辦理。

一旦決定繼續辦理，主辦者應訂定防疫應變計畫，內容包括應變機制規劃、防疫宣導規劃、防疫設施及防護用品準備、參加者住宿規劃及工作人員健康管理計畫等，並落實相關防疫準備與措施。

指引也提到，集會活動主辦單位應評估該活動必要性，對於非必要的人潮密集活動，考慮延期或暫停舉辦；此外，為避免零星社區感染擴大，對於參與活動為非特定對象、而活動形式有密集接觸的高度傳染風險者，建議延後或暫停舉行。

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