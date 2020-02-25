　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

為何母乳如此珍貴？研究顯示：母乳活性因子gsMO對孩子幫助太大了！

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼母乳,雀巢。（圖／雀巢提供）

▲李俊逸醫師表示：母乳能依照寶寶的成長階段調整營養成分。而生物活性因子如gsMO，能維護腸道健康的同時，更提升嬰幼兒的免疫力與保護力。

【企劃特輯】

媽媽給寶寶的第一份禮物，就是珍貴的母乳。近年來不論在醫院、診所、醫療保健節目上，都能見到兒科醫師及專家在提倡哺餵母乳。母乳不僅能提供寶貝豐富的營養素，且最新母乳研究發現，其中「母乳活性因子gsMO」即乳源之神經節苷脂（Gangliosides）更能吸附腸道壞菌，提升好菌，保護新生兒尚未發育完善的腸胃道並增強抵抗力，讓學者們更堅信，母乳對於寶寶的各方面發展絕對是最好的。

隨時調整成分！母乳中各種活性因子，更能幫助寶寶面對病菌

茂盛醫院婦產科權威李俊逸醫師表示，母乳中含有豐富的蛋白質、α-lac（α-乳白蛋白）、維生素及礦物質等等，不僅營養成分高，還很聰明！因為它會依照寶寶的成長階段而調整營養內容，就像寶貝的專屬營養師一般。

李俊逸醫師舉例說明：乳汁主要分為初乳、過渡乳、成熟乳三個階段，初乳中蛋白質、維生素、鈉、鉀的濃度是三階段中最高，且有許多礦物質，與具免疫保護的抗體及各種活性因子，能幫助寶寶對抗剛出生所面對的細菌與病毒。而過渡乳、成熟乳則漸漸從鵝黃轉為淡白色，乳糖濃度與脂肪量逐漸升高，乳清蛋白、免疫球蛋白等各種蛋白質與母乳活性因子的成分比例適當，其餘脂肪、維生素、乳糖、礦物質等也都達到一個平衡點。

母乳活性因子「gsMO」 吸附腸道病原體，支持寶寶免疫力

在研究母乳營養的過程中，除了了解母乳的「階段性」任務內容外，專家發現，在增強寶寶抵抗力的多種活性因子中，gsMO（即乳源之神經節苷脂，Gangliosides）在母乳成分中扮演了相當重要的角色！

在母乳眾多活性因子中，gsMO在腸道內扮演了「誘餌」的角色，可吸附並帶走嬰幼兒腸道中的病原體，發揮直接抗病原體黏附功效，維護腸道健康的同時，也提升嬰幼兒的免疫力與保護力。

多年來，不同的企業團體及醫療團隊不斷對母乳進行研究，目的在於了解母乳中的營養成分與配比。近期在第二屆中國兒科腸胃病、肝病和營養大會上就提出「母乳生物活性」已成為研究的新方向。

研究中指出，0～6個月的新生兒因免疫功能尚未發育完全，較容易受到細菌及微生物的感染，而母乳之所以珍貴，正是因為其中有非常多的生物活性因子，可對抗多種感染，幫助寶寶調節免疫系統及抗發炎。這也是為何世界各地不斷倡導母乳的哺餵，為了幫寶貝的身體打好基礎，讓他在成長的路上能有較好的抵抗力，母乳絕對會是媽咪們最好的選擇。

ET快訊
隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷兩截」！頭肩著地急送醫…她
葉金川：比起SARS我更怕新冠病毒！「病例會再增」圍堵比減災
快訊／南韓再增60例！累計893人確診8死　將對新天地所有信
台股早盤跌逾百點！美股四大指數重挫逾3%　拖累台股跌破115
謝和弦護莉婭「恐怖詛咒451人」！　網友一個標記踩他痛點火大
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

哺乳媽媽為愛堅持！7成感到壓力、疲勞　用一句話的力量陪她們堅持下去

為何母乳如此珍貴？研究顯示：母乳活性因子gsMO對孩子幫助太大了！

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

為何母乳如此珍貴？研究顯示：母乳活性因子gsMO對孩子幫助太大了！

病毒真面目即將揭曉！遺體解剖已完成11例…陸團隊透露「有重大發現」

印度恆河神秘「噬菌體」是人類救星？　「專吃細菌」連霍亂也能滅

喬丹落淚緬懷Kobe「他走了某部分的我也死去」　自嘲哭哭臉又要瘋傳

美股重挫...亞股反應不同調　日股、陸股下跌　韓股逆勢走高

南韓政府：新天地教會「全體信徒」將接受新冠病毒篩檢

以色列2架包機400人返抵韓國　韓外交部：安排後續500人回國事宜

張育成4局接替游擊　3打數無安打

南韓大邱淪重疫區　民眾怕爆「口罩2小時賣48萬片」排隊人龍塞爆超市門口！

太空人作弊仔被球迷噓爆　阿偷伯：只是些噪音而已

快訊／中彰快速道路3車追撞！聯結車剎車「轎車秒成鐵餅」　1女童受困

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

親子熱門新聞

母乳活性因子gsMO　對孩子幫助大

孩子人生第一個叛逆期　用這3招搞定

捷運5分鐘！圓山兒童樂園再開放

DIY清潔洗衣機的超厲害法寶！

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

請育嬰假不用被公司欺負的方法！

人生第一份禮物　寶寶臍帶別急著丟

喜歡磨蹭小雞雞！孩子性蕾期來怎接招

滿周歲還不會爬，是寶寶太笨嗎？

睡不好？一定要知道的兒童枕攻略

更多熱門

相關新聞

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

一名人妻3年前在家帶孩，有天晚上她一邊在客廳擠母乳，一邊開著嬰兒監視器，沒想到手機突然傳出一個女人的笑聲，接著唱起小星星這首兒歌，當下她顧不得害怕，立刻衝進女兒房間，而那一幕直到現在仍記憶猶新。

坐霸王車被抓　她當眾掏胸射母乳

坐霸王車被抓　她當眾掏胸射母乳

兒早產只活3小時　媽捐63天母乳

兒早產只活3小時　媽捐63天母乳

母乳關鍵營養OPO讓哺育更上手

母乳關鍵營養OPO讓哺育更上手

親友狂唸「要餵母乳」準媽媽超怒！老公神救援

親友狂唸「要餵母乳」準媽媽超怒！老公神救援

關鍵字：

母乳母乳成分母乳活性因子gsMO嬰兒抵抗力

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

血友病童母子搭機回台！父親說話了

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

血友病母子將抵國門！黃創夏傻眼

潛伏期長達27天才確診　前SARS指揮官：現在沒旅遊史完蛋啦

即／板橋公寓惡火　1無生命跡象

女子疑染新冠肺炎離家出走　竟成浮屍

快訊／美股開盤大崩！道瓊「狂瀉千點」

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面