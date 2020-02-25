為何母乳如此珍貴？研究顯示：母乳活性因子gsMO對孩子幫助太大了！

▲李俊逸醫師表示：母乳能依照寶寶的成長階段調整營養成分。而生物活性因子如gsMO，能維護腸道健康的同時，更提升嬰幼兒的免疫力與保護力。

【企劃特輯】

媽媽給寶寶的第一份禮物，就是珍貴的母乳。近年來不論在醫院、診所、醫療保健節目上，都能見到兒科醫師及專家在提倡哺餵母乳。母乳不僅能提供寶貝豐富的營養素，且最新母乳研究發現，其中「母乳活性因子gsMO」即乳源之神經節苷脂（Gangliosides）更能吸附腸道壞菌，提升好菌，保護新生兒尚未發育完善的腸胃道並增強抵抗力，讓學者們更堅信，母乳對於寶寶的各方面發展絕對是最好的。

隨時調整成分！母乳中各種活性因子，更能幫助寶寶面對病菌

茂盛醫院婦產科權威李俊逸醫師表示，母乳中含有豐富的蛋白質、α-lac（α-乳白蛋白）、維生素及礦物質等等，不僅營養成分高，還很聰明！因為它會依照寶寶的成長階段而調整營養內容，就像寶貝的專屬營養師一般。

李俊逸醫師舉例說明：乳汁主要分為初乳、過渡乳、成熟乳三個階段，初乳中蛋白質、維生素、鈉、鉀的濃度是三階段中最高，且有許多礦物質，與具免疫保護的抗體及各種活性因子，能幫助寶寶對抗剛出生所面對的細菌與病毒。而過渡乳、成熟乳則漸漸從鵝黃轉為淡白色，乳糖濃度與脂肪量逐漸升高，乳清蛋白、免疫球蛋白等各種蛋白質與母乳活性因子的成分比例適當，其餘脂肪、維生素、乳糖、礦物質等也都達到一個平衡點。

母乳活性因子「gsMO」 吸附腸道病原體，支持寶寶免疫力

在研究母乳營養的過程中，除了了解母乳的「階段性」任務內容外，專家發現，在增強寶寶抵抗力的多種活性因子中，gsMO（即乳源之神經節苷脂，Gangliosides）在母乳成分中扮演了相當重要的角色！

在母乳眾多活性因子中，gsMO在腸道內扮演了「誘餌」的角色，可吸附並帶走嬰幼兒腸道中的病原體，發揮直接抗病原體黏附功效，維護腸道健康的同時，也提升嬰幼兒的免疫力與保護力。

多年來，不同的企業團體及醫療團隊不斷對母乳進行研究，目的在於了解母乳中的營養成分與配比。近期在第二屆中國兒科腸胃病、肝病和營養大會上就提出「母乳生物活性」已成為研究的新方向。

研究中指出，0～6個月的新生兒因免疫功能尚未發育完全，較容易受到細菌及微生物的感染，而母乳之所以珍貴，正是因為其中有非常多的生物活性因子，可對抗多種感染，幫助寶寶調節免疫系統及抗發炎。這也是為何世界各地不斷倡導母乳的哺餵，為了幫寶貝的身體打好基礎，讓他在成長的路上能有較好的抵抗力，母乳絕對會是媽咪們最好的選擇。