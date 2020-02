哈馬斯造假帳號　以色列國防軍貼出清涼細肩帶美女自拍照

▲IDF在推特上貼出美女照。(圖/翻攝自Twitter/Israel Defense Forces)

實習記者施怡妏/綜合報導

以色列國防軍16日下午在Twitter上突然貼出一張少女的自拍照,許多網友猜測,「難道是帳號被盜了嗎?」半小時後,以色列國防軍解釋,「哈馬斯(Hamas)創造了假的社群,用這張照片勾引以色列的士兵。」

Hamas created fake social media profiles, using photos including this one, in an attempt to hack the phones of IDF soldiers.



What Hamas didn’t know was that Israeli intelligence caught onto their plot, tracked the malware & downed Hamas’ hacking system.#CatfishCaught