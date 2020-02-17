哈馬斯造假帳號　以色列國防軍貼出清涼細肩帶美女自拍照





▲IDF在推特上貼出美女照。（圖／翻攝自Twitter／Israel Defense Forces）

實習記者施怡妏／綜合報導

以色列國防軍16日下午在Twitter上突然貼出一張少女的自拍照，許多網友猜測，「難道是帳號被盜了嗎？」半小時後，以色列國防軍解釋，「哈馬斯（Hamas）創造了假的社群，用這張照片勾引以色列的士兵。」

Hamas created fake social media profiles, using photos including this one, in an attempt to hack the phones of IDF soldiers.



What Hamas didn’t know was that Israeli intelligence caught onto their plot, tracked the malware & downed Hamas’ hacking system.#CatfishCaught — Israel Defense Forces (@IDF) February 16, 2020

根據infos-israel.news報導，近幾個月以來，哈馬斯創造了假的美女帳號，向士兵發送訊息，說服他們點進連結，就可以監視IDF（Israel Defense Forces）基地的資訊。IDF在推特上公開假帳號的照片，穿著白色清涼細肩帶的少女手拿相機，舉起手臂對著鏡頭甜美微笑，發文後立刻引起網友討論，還有人認為，是不是小編忘記切換帳號發錯。

IDF半小時後解釋，「哈馬斯創造假社群帳號，利用這張照片傳訊息到士兵的手機，但他們不知道，以色列情報局已經拆穿他們的陰謀，已經追蹤此惡意軟體，並摧毀他們的駭客系統。」據了解，以色列軍隊目前沒有被入侵，在發現的第一時間便採取了行動。