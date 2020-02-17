哈馬斯造假帳號　以色列國防軍貼出清涼細肩帶美女自拍照

▲IDF在推特上貼出美女照。（圖／翻攝自Twitter／Israel Defense Forces）
實習記者施怡妏／綜合報導
以色列國防軍16日下午在Twitter上突然貼出一張少女的自拍照，許多網友猜測，「難道是帳號被盜了嗎？」半小時後，以色列國防軍解釋，「哈馬斯（Hamas）創造了假的社群，用這張照片勾引以色列的士兵。」
Hamas created fake social media profiles, using photos including this one, in an attempt to hack the phones of IDF soldiers.— Israel Defense Forces (@IDF) February 16, 2020
What Hamas didn’t know was that Israeli intelligence caught onto their plot, tracked the malware & downed Hamas’ hacking system.#CatfishCaught
根據infos-israel.news報導，近幾個月以來，哈馬斯創造了假的美女帳號，向士兵發送訊息，說服他們點進連結，就可以監視IDF（Israel Defense Forces）基地的資訊。IDF在推特上公開假帳號的照片，穿著白色清涼細肩帶的少女手拿相機，舉起手臂對著鏡頭甜美微笑，發文後立刻引起網友討論，還有人認為，是不是小編忘記切換帳號發錯。
IDF半小時後解釋，「哈馬斯創造假社群帳號，利用這張照片傳訊息到士兵的手機，但他們不知道，以色列情報局已經拆穿他們的陰謀，已經追蹤此惡意軟體，並摧毀他們的駭客系統。」據了解，以色列軍隊目前沒有被入侵，在發現的第一時間便採取了行動。