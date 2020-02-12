高醫大富二代爭學妹！「瓦斯爐烤屍」再自殺　崩潰Call律師：我的人生完蛋了！

圖文／鏡週刊

高醫大醫學系黃靖亞及劉郁志，因為愛上同一個學妹，一時被忌妒心沖昏頭，下手勒斃劉男，之後故布疑陣，將死者拖到瓦斯爐上燒烤，偽裝成火災事故，並留在現場假裝喝醉。不過因破綻百出，加上驗屍發現劉死因為他殺，指向黃涉有重嫌。

2015年4月30日清晨6點多，劉郁志的父親起床後，發現手機裡有一封黃靖亞凌晨一點發送的簡訊，內容寫著：「對不起，我做錯了！」劉父認為情況不單純，立刻打電話告訴承辦員警。

另外，原本已經與黃靖亞約好、要在當天早上7點半，陪黃向警方投案的律師劉家榮，因遲遲等不到黃，也聯絡不上人，所以致電警方，請警方前往黃的住處查看。

警方進入黃位於高雄市美術東四路的住處時，發現他已燒炭自殺，現場留下一封給父母的遺書，上頭寫著：「爸媽對不起，要讓你們失望了，只求你們不要再為我難過，我真的錯了，對不起，如果能回到當初，希望還有主的帶領。」

劉家榮表示，黃靖亞在自殺前一天找上他，一開始就在電話中表明：「事情是我做的，我的人生完蛋了！」語氣激動。

劉除了協助黃連絡警方外，也要求黃與家人聯繫、坦承告知。過程中黃頻頻詢問律師，投案後是否會被羈押？如果交保需要多少錢？知道有羈押的可能後，黃難過地說：「如果會被羈押的話，我寧願去自殺。」沒想到黃最後仍無法面對現實，選擇走上絕路。

劉父得知殺死兒子的凶手畏罪自殺後，向辦案人員說：「如果知道黃要自殺，我會努力阻止他犯第二次錯！」

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