一馬涉貪污6900萬美元　大馬反貪會要求發紅色警報逮人

#NSTnation: MACC chief commissioner Latheefa Koya said Interpol was notified yesterday on Low Taek Jho or #JhoLow, and PetroSaudi International Limited (PSI) directors #TarekObaid and #PatrickMahony.https://t.co/Y4pJbwKD5o#1MDB #NajibRazak — New Straits Times (@NST_Online) February 11, 2020

▲馬來西亞反貪會全力逮捕涉嫌一馬貪汙案的3人。（圖／翻攝自推特／@NST_Online）

實習記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞反貪污委員會（MACC）表示，已向吉隆坡法院指控劉特佐等3人涉嫌一馬發展公司（1Malaysia Development Berhad，1MDB）貪汙案，並要求國際刑警組織發出這3人的紅色警報進行逮捕，因目前他們皆不在馬國境內。

綜合外媒報導，MACC主席拉蒂花（Latheefa Koya）表示，除了劉特佐外，還有沙烏地石油國際公司（PetroSaudi International，PSI）的2名董事派屈克.馬洪尼（Patrick Mahony）與塔列.歐貝（Tarek Obaid）受到指控，在2011年2月24日和6月14日，涉嫌與馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）利用職位共謀貪污，觸犯2009年反貪污委員會法令和2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA），金額高達6900萬美元。

拉蒂花提到，因為被指控者都不在國內，只好發出逮捕令。馬洪尼與歐貝另外也因在2009年9月30日接收一筆來自1MBD的款項，涉嫌參與洗錢，觸犯反洗黑錢4之1（a）條文而遭指控。

▲納吉於2009年創立1MDB。（圖／路透）

1MDB爆發資產遭侵吞45億美元（約新台幣1400億元），納吉與親信私人銀行帳戶都被控有不明資金流入，面臨最高20年的坐牢刑罰，但納吉始終否認涉案。