武漢肺炎保險賠不賠？　法定傳染病3大重點不可不知

▲保戶若罹患武漢肺炎，保單條款屬於不保項目，金管會要求保險業可以給予慰問金或其他從寬處理。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，疾管署已列為第五類法定傳染病，截至2月5日台灣已確診11例並有本土案例，不過許多民眾關注若感染此類的傳染病，是否可申請醫療險的理賠，因此保險專家提醒，應留意保單條款中法定傳染病是否為除外不保項目，同時也可留意理賠方式。

1、檢視保單條款是否有「除外責任」

衛生福利部疾病管制署已公告大陸武漢發生的「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情為第五類法定傳染病。1998年以前投保部分的醫療險保單，將法定傳染病列為除外不保項目，也就是說不在理賠的範圍之內。

不過，金管會近期特別說明，保戶未來若因該疾病就醫所生的相關醫療費用，該法定傳染病在保單條款約定的承保範圍內，保險業應依保單條款約定給付保險金。

若是保單條款約定的除外不保項目，金管會表示，保險業應啟動因應法定傳染病相關應變措施，基於有利被保險人考量，將採取給付慰問金或其他從寬方式處理。

2、多家保險公司理賠「從新從優」不除外

多家保險公司陸續宣布從優理賠，富邦人壽表示，針對已投保住院醫療險日額型或實支實付型的保戶，若感染法定傳染病住院者，不論新舊險種，一律採取「從新從優」的理賠原則，依條款約定給付的項目進行理賠，不視為除外責任，提供完整的醫療保障。

國泰人壽也提及，舉凡醫療險保單無除外責任，都可依約理賠，讓保戶享有完整醫療保障；新光人壽也公告，不論新舊保戶，不主張除外責任，均依保障內容給予給付；其他中國人壽、南山人壽、元大人壽等也未將2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）列為除外責任，將放寬給付。

3、大多負壓隔離病房給付方式比照加護病房

民眾若不幸感染此法定傳染病，入住負壓隔離病房，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽等壽險公司已公告，將比照加護病房住院的標準，予以理賠。