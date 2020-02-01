診所做骨刺復健...他怒控女治療師「溫度調太高」：害我不舉　法官打臉

▲阿傑長期深受骨刺困擾。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿傑」（化名）因為腰椎長有骨刺，而長期以推拿、針灸治療卻不見改善，因此到一間復健診所以微波治療，怎料卻在一次複診時，他認為治療師「花花」（化名）溫度開得太強，導致他頭暈、手腳麻木，之後還需到其他復健科吃止痛藥，並因長期服用止痛藥導致了性功能障礙，因此氣得向花花求償50萬元，不過卻遭到法官打臉，判決敗訴。

判決指出，阿傑因為深受骨刺困擾，曾多次到中醫診所推拿、治療，卻都沒有因此改善，而之後他到了花花所任職的復健診所，接受了微波治療才有所改善，但有次回診時，他卻認為花花將溫度開得太強，導致他頭暈、站立不穩、手腳麻木、腰痛、等症狀，只好到其他醫院看診、吃止痛藥。

阿傑再度到診所復健後，該診所的院長還特別註明要將微波治療的溫度「開最小」，但這之後阿傑始終覺得腰痛沒有改善，只好繼續到其他復健科服用止痛消炎藥，而阿傑也主張，因為長期服用止痛藥的緣故，導致自己有了勃起功能障礙的損害，因此氣得向花花及復健診所求償50萬元的精神損害賠償、600元的看診費用。

花花辯稱，診所在使用微波治療儀時，劑量均控制在50瓦特之下，從未有阿傑所稱「治療儀開太強」的狀況，且當日自己也有告知對方，如果有任何不適，均可向其反映，而於阿傑告知身體不適時，自己亦有向下調整微波之劑量，並建議對方若身體仍然不適，宜中斷微波治療。

對此，法官勘驗阿傑先前的治療紀錄後發現，阿傑先前就患有「慢性前列腺炎」，患有泌尿系統的障礙，因此難以認定其勃起功能障礙與花花的操作有任關係，因此判阿傑敗訴，可上訴。

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