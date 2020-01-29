影／納骨塔旁春節開賭！「神兵抓紅帥」闖4關破12粒馬　賭客嘆：還沒發大財　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市仁武分局接獲線報，表示有職業賭場想要在春節大撈一票，選在大社區慈恩堂納骨塔旁資源回收場，想說可以利用春節追思先人來當掩護，不過警方透過埋伏一舉破獲，初四沒有迎財神，卻先進了警局，讓賭客也大嘆：說好的發大財？

▲仁武分局破獲以「紅帥」為首的地下賭場，起獲賭博工具一批以及賭客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為了破賭場，分局長梁東山指示偵查隊派員前往進入探訪，發現該賭場係綽號「紅帥」所經營主持，以象棋供睹，賭玩俗稱「12粒馬」，供賭客押注以1：10賠率輸贏。而且該職業大賭場非常專業，為防止警方取締，分工非常細膩，設有把風組、定點守望組、機車巡邏組、以無線電連絡及大門遙控過濾賭客車輛，防止警察取締，並在大社區青雲宮定點招攬賭客指引或專車載往賭場豪賭，每日下午2點起鼓開賭，賭到清晨6點天亮才結束，本案檢舉情資探訪屬實後，經報請橋頭地檢署察官指揮偵辦，並由橋頭地方法院核發搜索票。

▲仁武分局破獲以「紅帥」為首的地下賭場，起獲賭博工具一批以及賭客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲仁武分局破獲以「紅帥」為首的地下賭場，起獲賭博工具一批以及賭客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過這間賭場縱使分工再怎麼細膩，仍不敵警方的專業取締技巧，仍為警方破獲，並一舉逮捕吳姓負責人（綽號「紅帥」）、楊姓莊家、清池有王姓、黃姓、林姓及劉姓4人及賭場把風等工作人員共12人；另查獲現場賭客61人，總計73人，當場查扣抽頭金及營利賭資10萬2仟元，賭客賭資69 萬2仟元，總計查扣賭資新台幣79萬4仟餘元，現場並查扣把風通訊用無線電6台、手機12具及賭具象棋、紙牌等相關證物，全案依涉嫌刑法賭博罪及違反社會秩序維護法偵辦。

▲仁武分局破獲以「紅帥」為首的地下賭場，起獲賭博工具一批以及賭客 。（圖／記者吳奕靖翻攝）