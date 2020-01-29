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海底發現1800年前「羅馬帝國沈船」　葡萄酒、橄欖油陶罐保存完好

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▲▼發現1800前羅馬帝國沈船！　船上「古代番茄醬」保存完整。（圖／翻攝自Cultura Mallorca官網）

▲西班牙發現古羅馬帝國沈船，陶罐距今1800多年仍保存完整。（圖／翻攝自Cultura Mallorca官網）

記者趙蔡州／綜合報導

西班牙考古團隊2019年在該國馬約卡島（Mallorca）調查時，在島嶼附近的海底發現了一艘距今約1800年前的羅馬帝國沉船，船中還找到93個保存完好的雙耳陶罐，裡面裝滿橄欖油、葡萄酒及號稱羅馬版的番茄醬等食物，未來相關部門將全力保存與修復這些古物。

綜合媒體報導，馬約卡島理事會發表聲明，指稱這一艘羅馬帝國沈船是當地居民發現的，居民2019年夏天在附近的海灘上找到許多陶片，因為覺得海灘出現這種東西很詭異，就通報當地相關的文化部門，文化部與考古學家立刻針對附近海底展開調查，結果真的在海灘不遠處發現該沈船。

考古專家調查後表示，這一艘沈船應該是羅馬帝國時期的商船，可能是從伊比利亞半島航向羅馬時沉沒，儘管距今至少1800多年仍保存相當完好。他們從船隻狀況研判，船隻應該是短時間內在平靜水域沉沒，因為若是曾困在暴風雨中，船的零件及貨物將會四散海中，而非如今所見完整集中的樣子。

▲▼發現1800前羅馬帝國沈船！　船上「古代番茄醬」保存完整。（圖／翻攝自Cultura Mallorca官網）

▲沈船中發現了93個保存完整的雙耳陶罐。（圖／翻攝自Cultura Mallorca官網）

他們也在這一艘沈船中發現了93個保存完整的雙耳陶罐，陶罐內裝著葡萄酒、橄欖油以及號稱古羅馬版的番茄醬「Garum」，這種醬汁在當時相當受歡迎，由魚腸、辛香料及大量的鹽混合，在戶外乾燥數月發酵後，再將液體過濾而成，通常被使用於燉菜料理中。

不過船上的食物因為年代久遠，大多都已經成為鹽結晶，當地相關單位也對陶罐進行保存處理，防止陶體受到鹽結晶影響而破碎。這些陶罐目前已經移往馬約卡島博物館，考古人員將繼續修復這些陶罐，希望未來公開研究結果後，可以讓這些陶罐開放參觀。

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