逆子初一趕老父！沉迷「中獎機率」花光老本　回收翁冰雨中跛步流浪

▲桃園一名男子大年初一將爸爸趕出家門，老翁在外獨自流浪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖、文／CTWANT

春節假期是許多民眾與家人相處的好時機，桃園市八德區卻有名老翁在大年初一被兒子趕出家門，路過民眾發現老翁身形有異，詢問後才得知老翁兒子沉迷花錢搏中奬，將他撿資源回收攢下的多年積蓄都揮霍一空，老翁這才在淒風苦雨中獨自流浪，悲慘遭遇讓人心疼。

網友前日在八德地方社團貼文，表示自己出門買早餐，發現一名老翁行動不便，一拐一拐的在街上行走，冷雨淋濕了他的全身，該網友原以為老翁是出門忘了帶傘，詢問後是否需要幫忙，遭婉拒後改為提供輕便雨衣，並在聊天過程發現他的淒涼背景。

該老翁淚流滿面表示，自己平時撿資源回收維生，但兒子近日沉迷花錢搏中奬，將他多年攢下的積蓄都揮霍於發財夢中，屢試不中後便在大年初一晚上將他趕出門，流浪一夜後至今仍沒有用餐。

該網友聽到老翁悲慘遭遇，氣得想要報警處理，老翁卻對這個不肖子心灰意冷，決定離家獨自生活，也拒絕報警的提議，該網友無可奈何，只好提供熟食熱飲，並將身上的2000元包成紅包贈予，希望老翁兒子有天可以幡然醒悟，讓老父親早日回家。

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