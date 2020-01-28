主人崩潰求救「約克夏不吃飯」　萬人中招笑瘋：只有我看錯嗎

▲主人崩潰求救「約克夏不吃飯」，你第一眼也看錯了嗎？（圖／爆笑公社）

網搜小組／柯沛辰報導

神撞臉！有飼主在臉書貼出一張照片，並憂心忡忡地表示，她家的「約克夏」都不吃飯，不知道現在該怎麼辦？許多網友第一時間都中招，紛紛留言給出建議，直到又多看幾眼，才發現這根本是一根雞毛撢子，當場笑了出來。

原PO在臉書社團「爆笑公社」發文求救，「急！我家的約克夏都不吃飯怎麼辦？在線等！」圖中可見，地上放著一碗水和狗飼料，但這隻「約克夏」似乎興趣缺缺，一口都沒進食。

許多網友第一眼沒看明白，紛紛留言「我真的信了，是在哈囉」、「只有我一個人看錯嗎」、「原來是雞毛撢子，我還以為真的是約克夏」、「靠北…超想揍人的，我還以為是真的狗，一直在找頭在哪裡！」

其中，也有人早一步意會過來，跟著原PO起鬨，「主人先吃藥，牠就會吃飯了」、「我家也有一隻」、「你的狗已經被調包了」、「我一直看成雞毛撢子，一定是我老花加深了」、「毛太長遮住眼睛了，這樣哪看得到食物阿」、「這個品種不吃飼料，吃小孩的肉」。

照片貼出後不久，有萬名網友按讚、1400多則留言，以及160次分享。原PO看大家反應熱烈，也笑笑回覆「喔！我搞錯了，放錯邊，這邊是屁股，難怪約克夏不吃」笑翻所有人。