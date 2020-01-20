衛浴小開特斯拉飆速！12歲女童遭撞「雙膝截斷」慘死　侯友宜回應了

圖文／鏡週刊

蘆洲環堤大道昨（19日）發生2車相撞，卻造成無辜女童受波及死亡事故，新北市長侯友宜今（20日）在接受媒體採訪時說「我們要虛心檢討」，而交通局也將在近期內會同蘆洲警分局、新北交通大隊等單位，共同前往環堤大道對有那些T字路口需做號誌或標線進行會勘。

新北市蘆洲區環堤大道與永樂街38巷45弄道路口，19日上午發生一起兩車相撞，卻波及穿越馬路行人，造成12歲張姓女童橫死，警方在釐清肇事責任過程中，最先確定的是張姓一家人穿越馬路無責任，警方表示，原因是他們橫越的馬路口距離最近的人行穿越道，都超過了100公尺，所以屬於合法穿越。

警方指出，車禍發生地點的速限為50公里，梁姓駕駛的特斯拉依沿路監視畫面和撞擊力道來測算，車禍發生時其速度應該已達80公里，所以，是明顯的超速。

而許姓駕駛的銀色車則是從巷弄開出，依道路交通處罰條例規定，應該要禮讓幹道車先行，因此，他也是違規搶道，兩人間肇責比例如何分擔，則仍待進一步的鑑識釐清。

新北市長侯友宜今日在出席平安袋記者會後受訪，有媒體問到該名女童無辜枉死，是因當地交通號誌和標線不足所引起，侯友宜即表示，我們碰到一些事情，就要虛心的檢討，把它做得更好。



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