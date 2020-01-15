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「Gogoro專屬保單」準備來了！南山產物擬推UBI車險：累積里程數越低　保費越便宜

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▲Gogoro聯盟最美成員。（圖／記者張慶輝攝）

▲南山產物正積極規畫「Gogoro專屬保單」。（圖／記者張慶輝攝）

記者楊絡懸／台北報導

金管會鼓勵保險公司推出「UBI車險」，卻認為資料庫尚無代表性，而帶有變相殺價競爭之嫌，因此去年6月就暫停UBI上市許可，並要求產險公會檢討。不過事隔半年後，保險局長施瓊華14日證實已核准南山產物與電動機車廠商Gogoro合作推出的UBI第三人任意險新商品，利用電動機車的里程數計算保費。

根據金管會保險局統計，目前共有8家產險公司推出的「UBI車險」保單，包括國泰產險、明台產險、兆豐保險、新安東京海上產險、和泰產險等都有推出，其中有6家公司利用手機App記錄、2家公司另外加裝感應裝置記錄，不過銷售量卻不如預期，加上被保險人若被判定其駕駛行為不良，就會考慮投保其他保險公司，造成保險市場削價競爭。

施瓊華表示，產險公會建議，「UBI車險」保單應先用里程數計費，慢慢收集駕駛人行為因子、建立資料庫後，再導入駕駛人行為，因此都會重新檢討過去上架的保單；不過，也有公司新報送保單進來，金管會已核准南山產險與Gogoro合作的「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」新商品，用電動機車本身收集駕駛人的里程數。

▲金管會保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）

▲保險局長施瓊華。（圖／記者湯興漢攝）

南山產物表示，過去利用App手機統計里程數的準確性較低，尤其「UBI車險」是長期透過駕駛人經驗推算未來可能的里程數，再計算保費，統計上就會出現問題；因此，南山產險與Gogoro合作的這張保單，主要是利用民眾更換Gogoro機車電池時回傳相關數據，累積里程數，計算每一位Gogoro車主的每月平均里程數，進而換算車險的保險費。

「騎Gogoro電動機車的里程數若低於平均數，那麼這名車主的保費就會比較便宜；反之若騎比較多，保費也就比較貴。」南山產物說明，假若一年保險費用為1200元，換算成實際里程數為200公里，當車主只有騎100公里時，保費就會變低，這些數據都會記錄在Gogoro電動機車上，因此準確性較高，讓消費者感受到保費較公平；未來也可能規劃增加行車時段、緊急煞車或行車平均時速等相關因子。

▲Gogoro（圖／記者張慶輝攝）

▲民眾更換Gogoro機車電池時回傳相關數據，累積里程數。（圖／記者張慶輝攝）

南山產物指出，這張保單初期是先和Gogoro電動機車合作，承保任意第三人責任險，也就是交通事故造成第三人體傷或財務損失；保戶也可以另行加保「車碰車」車體損失險等。

至於保費如何計算、最快何時上架？南山產物表示，目前正積極規劃透過區塊鏈的方式收取保費，不過具體內容仍正與Gogoro研議中，確定後才會正式配置，因此也尚未確定銷售時間為何，一切要看商談結果及研發成熟度。

「UBI車險」是保險公司推出以駕駛人車輛使用狀況（Usage Based Insurance, UBI）的「駕駛行為車險」，用AI人工智慧分析駕駛人的駕駛行為，也會根據車輛使用狀況，包括駕駛時段、里程數、速度與轉彎等行為作為保費計算依據，若駕駛良好，即可享有保費折扣；也就是說，這張保單的優點是駕駛行為越好，駕駛人的錢就省得越多。

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