蔡英文「壓倒性勝選」連任　華盛頓郵報：香港讓台灣拒絕獨裁

▲ 蔡英文、賴清德搭檔取得破800萬選票，打破總統民選以來得票數紀錄。（圖／記者李毓康攝）



記者王致凱／綜合報導

總統與立委選舉投開票結果大至底定，蔡英文總統以破817萬票取得壓倒性勝利，創下總統民選以來最高票紀錄，且民進黨也已經確定能在國會過半，讓民進黨取得第二次完全執政。美媒《華盛頓郵報》也在第一時間報導選舉結果，並形容此結果是凸顯台灣人對北京當局的不滿，以及台灣民眾「擁抱民主、拒絕獨裁」的意向。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）指出，此次選舉結果與1年多前的九合一大選相比，可謂一次驚人轉變；當時，蔡英文總統民調支持度並不佳，但在大陸國家主席習近平對外表現出的侵略性日益增強，加上去年下半開始的香港反送中示威潮的影響下，讓選民的想法有了明顯改變。

報導提到，除了總統選舉外，立法委員席次也對台灣未來政局至關重要。在不分區立委政黨票中，民進黨和國民黨的得票相當；報導稱，如果立法院轉由國民黨陣營控制，不但將削弱蔡英文的執政力，也將實現北京當局破壞台灣民主體制信任的目標。

不過，截至11日晚間10時30分左右，民進黨已經確定在國會單獨過半，實現第二次完全執政；根據中選會，蔡英文獲得817萬231票，得票率57.13％，順利連任。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）成員、前外交官卡薩姆（Natasha Kassam）表示，台灣此次大選可以說2020年全球最重要的一場選舉，預示美國和其他民主國家未來將面臨到的問題。卡薩姆稱，「數十年來，台灣一直處於中國共產黨侵略的最前線，一面奮力捍衛自身民主的同時，也努力管理兩岸經濟關係。」

報導說，根據民調，只有10％台灣人支持兩岸統一，此比例與在中國出生的台灣居民人口數有關；民進黨則利用香港經驗動員選民，警告選民「今日香港、明日台灣」，意即假使台灣同意「一國兩制」，將失去自治權力。

卡薩姆說，「北京希望削弱台灣政府的信任度，希望台灣人覺得政府無法捍衛他們。」而北京能夠透過在立法院削減執政黨勢力，來達成此目標。