台20線梅山段整修中　重機車友繞路上山賞美景...危險母湯啦！

▲南橫梅山段預計農曆年前通車，目前傳出重機車走冒險上山被警方取締。（圖／行政院南部服務中心提供）

記者洪正達／高雄報導

高雄南橫公路一直是重機車友界相當知名的騎乘路段，但八八風災後道路柔腸寸斷，公路局經多年來的整修、施工，預計在農曆年前通車，不過仍然有重機車友及遊客等不及，繞過梅山口管制站騎上陡峭崎嶇的產業道路，由於該路段相當危險，六龜分局呼籲民眾不要冒險，希望正式通車後再上山遊玩。

據了解，南橫山區目前正值梅花、櫻花盛開的季節，不過台20線南橫公路天池路段105公里到130公里處，因八八風災被破壞正在整修中，預計在農曆年前就可通車，不過因美景太過吸引人，還是有遊客及重機繞過梅山口管制站，改走產業道路上山，但該處路面布滿碎石，機車相當容易「犁田」，且如果一不小心可能會跌入一旁數十公尺深的山谷中，相當危險，目前六龜分局採取柔性勸導，希望遊客及車友們等待正式通車後再來。

公路局甲仙工務段表示，目前梅山口到天池路段預計在農曆年前通車後率先開放小客車及機車通行，不過最近傳出重機車友從產業道路上山，此舉相當危險，目前在沿線都有裝設監視器，一但有車輛進入就會被發現，也請用路人耐心等待最後的設備測試及工程收尾後再上山。