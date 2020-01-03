超車撞上瑪莎拉蒂！他下車急看「凹了…」瞬間臉綠　目擊者：感覺心好痛

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義市2日發生一起自小客擦撞意外，一名江姓男子開車行經大業街15巷口時想要超車，下一秒卻撞上已經打方向燈準備左轉的轎車，所幸當時兩車的車速都相當慢車損不大，但由於前方被撞的車輛是瑪莎拉蒂，維修費至少數十萬跑不掉。旁邊有目擊者就感嘆，這一撞真的讓駕駛好心痛。

街口的監視器畫面可以看見，兩輛轎車一前一後順著路往前開，下一秒前方瑪莎拉蒂亮起左轉的方向燈後，車頭轉向準備左轉進入旁邊的巷子。不料後方江男疑似沒有注意到左轉燈，還跨越到另一個車道準備逆向超車，就直接擦撞上了瑪莎拉蒂的側邊。

▲江男車禍後趕緊下車查看雙方的車損情況。（圖／東森新聞）

另外一個鏡頭可以看見，當時兩輛轎車的速度很慢，車禍只是輕微的擦撞，沒有任何人員受傷，僅造成瑪莎拉蒂左側門板受損。不過後方江男下車後卻焦急的在車前來回查看，但其實他不是擔心自己的車損，而是擔心他前方的車損，畢竟他撞上的是一輛瑪莎拉蒂。

一名目擊民眾就說，「他感覺很擔心吧，畢竟那麼貴的車，修理費很多」、「自小客駕駛就在那邊（徘徊）很擔心、很煩惱」。其他網友看了影片後也說，「這個年難過了」、「到底誰給他勇氣這樣超車的」「 如果沒有足夠理賠的保險，一年的辛苦錢可能都沒了」、「這一撞看了都覺得心好痛。」

▲江男超車撞上要轉彎的瑪莎拉蒂，網友直呼「看了都覺得心好痛」。（圖／東森新聞）

警方獲報趕到現場後，確認2名駕駛都沒有酒駕，純粹是後方江男想要超車，但疑似沒有注意到前車要轉彎，才導致這一起車禍發生。由於一般車輛第三責任險，賠償範圍大約只有30萬到100萬，所幸有車行老闆透露，換門大約只要10萬至20萬元，現在就看車廠估價確實的維修費要多少了。

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