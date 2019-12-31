女版「蔡賴配」現身北海岸！　蔡英文稱賴品妤是「萬里的女兒」

▲▼民進黨新北市第12選區候選人賴品妤。（圖／賴品妤競選團隊提供，下同）

記者康心禹／綜合報導

選戰倒數11天，蔡英文總統30日下午陪同新北市第12選區立委候選人賴品妤前往北海岸，到金山慈護宮、萬里昭靈宮參香、拜票，形成女版「蔡賴配」，她懇請北海岸的鄉親朋友再給民進黨4年，讓台灣的經濟起飛，也拜託選民支持「萬里的女兒」賴品妤。

蔡英文表示，新北市第12選區戰況很激烈，如果國會沒過半，那她這個當總統的會很難做事，就像當初的陳水扁一樣，任何改革都需要立委的支持，所以立委選票相當重要，她當總統要處理外交、國防、兩岸的大事，但是地方也要顧好，稱讚賴品妤優質善良、聰明能幹、值得栽培，未來一定是個好立委。

蔡英文還說，雖然自己和賴清德曾是初選對手，但現在已經團結起來，因為民進黨有責任要給人民更好的生活，她承諾，只要她跟賴清德勝選、賴品妤勝選，一定會跟賴清德親自到萬里跟大家一起吃海鮮，並開玩笑說賴清德是「萬里之光」，而賴品妤「號稱賴清德的女兒」，就是「萬里的女兒」。

賴品妤表示，她宣布參選至今，很感謝有那麼多前輩、鄉親朋友的支持與照顧，她明白一開始很少人認識她，後來很多人願意伸出援手幫助她，才讓她有力量能夠撐到現在，改革之路很困難，需要國會全力支持，懇請選民可以將珍貴的票投給她，讓她為大家服務。