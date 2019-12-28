民進黨嗆韓國瑜：連哪國威脅國安都答不出來！豈能安心把國家交到他手中？





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜以及國民黨等藍營政治人物狂轟《反滲透法》。民進黨27日召開記者會，強調《反滲透法》是為了國安很重要，怒嗆韓國瑜連哪國威脅台灣國安都答不出來，台灣人豈能安心把國家交到他手中。

民進黨發言人李晏榕和黨內立委候選人阮昭雄、謝佩芬、蔡沐霖27日召開「誰在害怕反滲透法? 」記者會，回應《反滲透法》相關爭議。針對《反滲透法》，謝佩芬說明，反滲透法有兩個要件加在一起才會被處罰。首先是接受境外敵對勢力，例如中國大陸的金錢資助以及委託；接著第二個要件，當事人必須有「具體違法」干擾台灣民主的行為，例如違法影響台灣選舉、違法妨礙集會遊行。

謝佩芬強調，在這兩個條件都具備的狀況下，才會有被處罰的可能。《反滲透法》罰的絕對不是「身分」，也就是說不管你是台商、台幹、台生，都不會單純因為身分受罰，因為《反滲透法》罰的是「具體拿錢聽令行事」的「違法行為」。一般的商業行為、宗教行為、學生交流等，當然不會受罰。

除了強調《反滲透法》很重要，李晏榕也批評，國民黨面對《反滲透法》不斷杯葛、阻饒，要問問他們，是不是已經接受中國大陸的囑託，要干擾台灣選舉。

李晏榕也引用韓國瑜近期被逼問「哪個國家危害台灣安全」卻選擇避答「國名」一事，大酸藍營，「國安是不分黨派的問題，看到韓國瑜上網紅的節目，連一個目前對台灣國安影響最威脅的國家國名都答不出來，台灣人可以安心把國家交到他們手中嗎？」