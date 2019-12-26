同意爛尾樓抵債3.5億！「殯葬大亨」朱國榮8人到案　涉證交法移送檢方複訊

▲「大圈仔」朱國榮再被約談，集團資金往來涉非常規交易。（圖／鏡週刊提供）

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國寶集團創辦人朱國榮被控涉嫌在2009年，將旗下福座公司3.5億債務還給國寶公司時，疑以苗栗頭份地區大批賣不出去的房地產抵債，涉及違反證交法非常規交易，台北地檢署今（26日）指揮台北市調處兵分5路搜索，約談朱國榮等8人到案，晚間將移送檢方複訊。

本刊調查，此案是由台北地院在審理國寶公司現金增資案涉違反保險法案件時，意外發現國寶集團內的資金調度恐涉及其他不法，向檢方告發。

朱國榮另涉及炒作龍邦股票，日前一審時被判刑15年，還曾創下天價4億元交保，今年5月間，他又因涉入炒作松崗數位科技股票，不法獲利近億元遭檢調搜索約談，訊後被依違反證交法等罪，以1億元交保，未料，官司纏訟，今日再度被約談。

朱國榮原名朱子昭，中國廣州人，少年時曾加入共產黨的「少年先鋒隊」，18歲到了香港後，成為港人口中的「大圈仔」（黑幫），27歲時夥同6名大圈仔到澳門，持槍搶劫南通銀行（現改名中國銀行澳門分行）運鈔車，造成運鈔員1死1重傷。

朱國榮等人當時得手約新台幣1,000萬元現金及港幣180萬元支票，隨即逃往馬來西亞，再持假護照來台，此段過程被拍成港片《省港旗兵》，當年轟動一時。這部《省港旗兵》是1984年在上演的一部港產電影，由麥當雄監製及導演，故事是在敘述一群來自廣州的亡命匪徒在香港搶劫的故事，全片以寫實手法拍攝，劇情相當暴力。

當時香港票房1,000多萬港元，口碑極佳，導演麥當雄還因此片奪得金馬獎最佳導演，該片也獲得第5屆香港電影金像獎最佳男配角、最佳剪接獎等大獎，由於票房不錯，後來《省港旗兵》還陸續拍到第4集，不但讓香港警匪片聲名大噪，「省港旗兵」一詞更在華人社會深植民心、成為跨國犯罪搶劫的代名詞。

後來朱被通緝後，輾轉來台藏匿，從此落地生根，卻因走私槍械及洗錢遭判刑，出獄後才改名為朱國榮，並開始做生意而成為殯葬大亨，更將事業版圖擴展至餐飲業、休閒業及媒體等領域，估計目前身價百億，崛起過程相當傳奇。

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