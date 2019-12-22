美國防授權法要求提「干預台灣選舉」報告　中國批：干涉內政

▲川普簽署通過國防授權法，中國批干預內政。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導



中國官媒新華社報導指出，全國人大外事委員會發言人尤文澤21日針對美國政府本周通過的「國防授權法」（NDAA）發言，他表示，美國多次無視中方的立場，在法案中塞入台灣、香港、新疆等多項「內政」，中國表達強烈不滿與反對。

尤文澤在聲明中指出，「美方無視中方多次表明的嚴正立場，在該法案中塞入涉台、涉港、涉疆等多項涉華消極條款，這些條款罔顧事實、充滿偏見，粗暴干涉中國內政。我們對此表示強烈不滿和堅決反對」。

尤文澤強調，該法案涉台內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。臺灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。香港發生的一系列危害公共安全和秩序的暴力犯罪，嚴重挑戰法治和「一國兩制」原則底線。暴力就是暴力，任何訴求都不能成為採取極端暴力的藉口。

聲明中還提到，美方打著所謂“民主”“人權”的幌子干涉他國內政的圖謀決不會得逞。涉疆問題根本不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和去極端化問題。美國也是恐怖主義的受害者，理應對中方採取的反恐措施予以支持，而不是詆毀抹黑中國反恐和去極端化的努力。

尤文澤在聲明最後指，「我們強烈敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，停止干涉中國內政，立即採取有效措施消除由此產生的消極影響，以實際行動維護中美關係大局。」

美國總統川普在20日簽署2020財政年度的《國防授權法》，涉及台灣的部分包含，要求國家情報總監在台灣大選後45天內，必須向國會報告中國的干預或破壞行動，以及美國為防止這類事情發生所做的回應，另外也建議美國繼續加強與台的國防安全合作，支持台灣發展有能力、準備好且現代化的防衛能力，使台方維持足夠的防衛能力。