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遺產E劇場／資金流程未注意！贈房屋變贈現金　得再補繳巨額贈與稅

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▲▼投資理財。（圖／Pixabay）

▲ 贈送不動產的資金流程要注意。（圖／Pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

在贈與稅的計算上，贈與物價值的認定基礎是重要關鍵，但也常是很多人忽略的重點。父母若要買房贈與子女時，一定要注意資金的流程，若是將購屋款項交由子女去支付，就會被當成是贈與現金而非不動產，得再被課徵高額贈與稅。

案情故事

李董是一家上市公司的董事，他兒子今年準備結婚，所以他想買一間新房送給兒子。

李董看中一間市價三千萬的房子，他知道替子女買房，若超過免稅額範圍，需要繳納贈與稅，所以他請代書算一下，代書告訴李董，贈與房子時，贈與稅的計算並不是用實際交易價格，而是用房子的評定價格和土地公告現值來計算。

代書調出資料後，確認這間房子的評定價格和土地公告現值合計只有210萬元，尚在免稅額範圍內，所以李董就安心了。

買賣雙方約定三天後簽約，但因李董臨時有事要出國一陣子，為避免耽誤簽約時間，所以他請秘書先將3千萬匯到兒子的帳戶內，以利兒子能順利簽約付款。

一個月後，房屋交易順利完成，李家開始裝潢準備新房，但過了八個月後，他接到國稅局的通知，說他逃漏贈與稅292萬，還要加計一倍的罰鍰。

李董非常震驚，代書算過房子的評定價格和土地公告現值都在免稅額範圍內，怎麼會要繳贈與稅?

▲稅，繳稅，金錢（圖／視覺中國CFP）

▲ 資金流程不熟悉，小心被追繳巨額稅款。（圖／視覺中國CFP）

法律問題

李董為何會被追稅?

法律解析

在贈與稅的計算上，贈與物價值的認定基礎是重要關鍵，但也常是很多人忽略的重點。

若贈與的是台幣現金，那麼價值的計算比較簡單，若贈與的是不動產，其贈與財產價值之計算，就是以公告土地現值和房屋評定標準價格為準（遺贈稅法第10條第3項），所以關於這點，代書的說法是沒有錯的。

既然不動產價值之計算是以公告土地現值和房屋評定標準價格為準，那麼為何李董會被認定逃漏贈與稅292萬呢?

這主要的因素，在於國稅局認定李董贈與的是現金，而非不動產。

因為在這種買房給小孩的案例中，若要被國稅局認定贈與標的是不動產而非現金，就必須符合遺贈稅法第5條第1項第3款的規定。

該條規定，若是以自己之資金，無償為他人購置財產者，那麼贈與的標的，就是資金，但若該財產為不動產者，其贈與的標的就是不動產，因此贈與人必須是無償為他人購置不動產，贈與標的才會是不動產，但若父母是將購屋款先匯給子女，再由子女去付款，雖然最後結果都是一樣，但過程卻完全不同。

本案中，李董主觀上確實是要贈與房子給兒子，但因他先把錢匯給兒子，再讓兒子去支付購屋款，但這樣一來，購屋付款人變成是兒子而不是李董，因不符合無償為他人購置不動產的要件，所以國稅局才會認為李董贈與的是現金，而非不動產。

所以國稅局認定李董贈與的是現金，因此金額是3千萬，而非210萬，在扣除當年度的免稅額220萬之後，國稅局要李董補稅並罰鍰是沒錯的。

▲▼劉韋德律師自費近百萬創設免費App「777遺囑產生器」，讓民眾可以上網自行設遺囑。（圖／記者李蕙璇攝）

▲ 律師劉韋德。（圖／記者李蕙璇攝）

律師叮嚀

父母若要買房贈與子女時，一定要注意資金的流程，最好的方法就是父母以自己名義和賣方簽約，並直接支付價金給賣方，然後在買賣契約中指定由子女當登記名義人，這樣就符合贈與稅法第5條第1項第3款的規定，才不會被課徵高額贈與稅。

劉韋德律師小檔案

台大法律系畢業，86年律師高考及格，擅長財產繼承、遺囑撰寫教學、遺產分配、房屋買賣等案件。《ETtoday保險雲》邀請到擅長房屋財產繼承、遺產等相關法律規定的律師劉韋德，開闢「遺產E劇場」專區，不定期和讀者分享《民法》、《遺贈稅法》等常見實務見解，透過故事舉例的方式，邀請讀者認識法律中的奧秘；更多遺產繼承知識，請上777遺囑網。

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