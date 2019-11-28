墨西哥網紅挑戰「世界最辣辣椒」　流淚乾嘔友人以為「做效果」

▲墨西哥YouTuber雨果（Venox Hugo Lara）在吃完世界上最辣的辣椒後極度不適。（圖／翻攝自Facebook／LosHermanosLaraOficial）

記者楊庭蒝／綜合報導

墨西哥YouTuber雨果（Venox Hugo Lara）在當地時間12日發布一支影片，挑戰吃世界上最辣的辣椒，一開始的氣氛相當歡樂，直到他咬下辣椒短短幾秒後，就開始面有難色並吐掉辣椒，甚至是流淚乾嘔。一旁陪同拍攝的人原本以為只是在做效果，後來驚覺大事不妙，所幸後來雨果被送到醫院治療，目前已經完全康復。

雨果除了是YouTuber外，同時也是喜劇演員和舞者，他與3名女性一起拍攝影片要嘗試吃世界上最辣的辣椒，挑戰開始後他馬上將兩顆綠色的辣椒塞進嘴裡，並且慢慢咀嚼，不久之後就開始咳嗽，皮膚也開始變紅，還出現無法呼吸的現象，一旁的人拿水要讓他解辣水卻馬上吐了出來，表情顯得相當痛苦。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

隨後雨果被攙扶到沙發上休息，但還是不停流淚、乾嘔、流口水，不管一旁的人如何搧風、拍背，甚至是進行哈姆立克法急救，情況也沒有好轉，最後影片停止拍攝，他被送往醫院治療，目前身體已經完全康復沒有大礙。

雖然雨果的YouTube只有7000個訂閱，影片上傳至今卻有70萬的點閱率，成為頻道當中點閱第2高的影片。

通常辣椒的辣度由史高維爾指標（Scoville scale，簡稱SHU）來衡量，卡羅萊納死神辣椒（Carolina Reaper）約為156萬SHU，是金氏世界紀錄中最辣的辣椒，如果將未獲認證的也算在內，卻只能排第3，第1名為Pepper X辣椒以318萬SHU奪得，而龍之氣息辣椒（Dragon's Breath）則是以248萬SHU的辣度位居第2。