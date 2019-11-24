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「皇帝級」萬元珍珠奶茶！美女記者試喝翻白眼：每顆都要好幾百　店家秒打臉

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日本有店家推出「皇帝級」珍奶，每杯要價日幣10000元（約台幣2844元）。

▲日本有店家推出「皇帝級」珍奶，每杯要價日幣10000元（約台幣2844元）。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

另類台灣之光「珍珠奶茶」紅遍日本，就連日本本土飲料店也爭相販售。東京一間業者就推出一杯要價日幣10000元（約台幣2844元）的珍珠奶茶，原來是使用了相當稀有的皇帝級「大紅袍」茶葉；就連女記者試喝時，表情也相當陶醉。

據《ANNNews》報導，東京新大久保區一間咖啡店，推出每杯要價日幣10000元的高級珍奶，而且還是數量限定；女記者上門試喝時，忍不住閉上雙眼享受其中美味，並說：「珍珠又軟又充滿彈性，喝的時候覺得每一顆珍珠都要好幾百元，讓我喝得好緊張。」

▲業者表示價格高昂並不是因為珍珠的緣故。

不過業者野坂幸司當場打臉女記者，表示這杯珍奶的牛奶和珍珠，只不過佔了其中5％的價格，也就是僅僅日幣500元（約台幣142元）而已。野坂表示，珍奶價格如此高昂，全是因為使用了高級茶葉，佔了95％的價格，約日幣95000元（約台幣2702元）。

▲價格中的9成5都是茶的價錢，牛奶和珍珠只佔半成。

野坂說：「用了一種叫大紅袍的茶葉，因為數量很少，所以非常珍貴。報導指出，大紅袍每20公克的成交價為日弊280萬元（約台弊79萬元），而且年產量不到1公斤。

▲業者使用了相當珍貴的大紅袍茶葉，製作出天價珍奶。

女記者仔細品嚐這杯珍貴的珍珠奶茶後，說：「芬芳中帶有甘甜，喝下一口之後，鼻子裡充滿了迷人的香氣。」並露出相當陶醉的表情。業者表示，希望這杯「皇帝級珍奶」，在明年春天之前，可以達到賣出100杯、為店裡帶來100萬元營業額的目標。

▲女記者試喝，表情相當陶醉。（圖／ANNNews YouTube）

▲女記者再次品嚐後，驚訝表示鼻子裡面充滿迷人的香氣。

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