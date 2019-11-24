疑不滿女友約會其他異性　「狼人殺男神」怒吼刺死網紅女友：妳耍我嗎！

圖文／周刊王

日本新潟縣新潟站前商圈11月15日發生一起命案，一名20歲的餐廳服務員石澤結月慘遭刺殺身亡。18日新潟縣警方逮捕現年25歲的嫌疑犯齋藤涼介，據日媒《週刊文春》報導，2人是因為網路遊戲「狼人殺」相識、相戀而交往。

根據目擊者指出，事發地點在石澤工作的商業大樓樓梯間，案發當時石澤在晚間9點前，遭到埋伏在店門口的齋藤拿菜刀攻擊致死。目擊者表示，他先聽到「啊！」的一聲，很像突然遇到好久不見的朋友的女生聲音，隨後就聽到女生喊著「對不起！對不起！」和男生「妳耍我嗎！」的怒吼。目擊者說他聽到數聲慘叫，衝出店外時已經看到被害人倒在樓梯間，臉部朝上已失去意識，最後被害人因失血過多身亡，而現場留下了被認定為兇器的菜刀和嫌犯的智慧型手機。

▲齋藤殺害女友石澤的案發現場。（圖／翻攝自《週刊文春》）

相關單位指出，嫌犯和被害人在1個月前都還是遠距離情侶關係。嫌犯住在日本東南方的神奈川縣，被害人則住在東北方的新潟縣，2人是透過網路遊戲「狼人殺」相識。

嫌犯和被害人在「狼人殺」的圈內小有名氣。嫌犯自稱「狼人殺男神」，被害人則是視覺系網紅，大約是在1年前的網聚才正式見面。兩人雖未公開交往，但因為在社群網站上的互動一直很曖昧，因此也傳出不少八卦。

一名和2人在「狼人殺」中認識的玩家指出，1個月前左右，齋藤發現石澤一直在私底下陪「乾爹」約會賺錢。但是他們交往的時候齋藤就已經跟石澤約好，要她切斷跟其他男生的關係，但石澤卻沒做到，齋藤因此氣得在推特上PO文痛罵。但石澤的其中一名朋友表示，她比較容易怕寂寞，為了跟酒店的客人打好關係總是會勉強自己多喝酒，所以比較容易被誤解吧，但她其實是很靦腆內向的人。

▲齋藤與石澤遊玩的線上遊戲「狼人殺」。（圖／翻攝自《週刊文春》）

新潟縣警方已在18日於新潟縣一家便利商店將齋藤逮捕歸案，據悉，他在犯罪前已備好遺書，目前全案已送交檢方。

「狼人殺」是一種中世紀歐洲的傳統聚會遊戲，大約6到10個人為單位進行，將參加者分為狼人與村民，村民的任務是必須在相互交談的過程中，找出假扮成村民的狼人。狼人殺是一種語音聊天遊戲，玩家可以彼此交談，所以無須在同一地方見面才能玩。

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