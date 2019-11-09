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要賺錢照顧癌妻！違規擺攤被員警勸離　「別碰我攤子」81歲翁拿鐮刀追砍

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記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名8旬老翁經常在頂溪捷運站旁違規擺攤賣水果，由於攤位影響人車進出可能會導致危險，警方已經多次到場開單勸阻。警方日前再次到場要求老翁撤攤，老翁不滿員警強制執法收攤，竟然持鐮刀追著員警揮砍、拿拐杖毆打警察，員警無奈之下只能將老翁上銬帶回。

▲▼最凶狠阿北！違規擺攤遭員警勸離　81歲翁見攤架遭沒入竟持鐮刀追砍。（圖／東森新聞）

▲老翁今年1月至今因為違規被開了30多張罰單。（圖／東森新聞）

監視器畫面中可以看見，81歲蘇姓老翁在捷運站旁違規擺攤，警方到場跟他說明已經違規了，希望他移到合法的地方並申請擺攤，但他不願意還賴在椅子上不起來，員警無奈只能強制執法協助收攤。他看見員警在收拾水果後，氣得拿鐮刀追著員警揮砍，員警嚇得立刻逃開並拿出辣椒水反制。

老翁受辣椒水攻擊後嗆到不斷咳嗽，旁邊店家見狀也趕緊上前幫忙勸阻，協助警方拿走他手上的鐮刀，救護人員也趕到市場幫忙他沖洗眼睛，只是過程中他的情緒仍相當激動，看見攤位被收又氣得拿拐杖攻擊員警，員警不得已只好將他壓制上銬帶回。

▲▼最凶狠阿北！違規擺攤遭員警勸離　81歲翁見攤架遭沒入竟持鐮刀追砍。（圖／東森新聞）

▲老翁不滿警方強制執法，持鐮刀追砍員警。（圖／東森新聞）

附近店家表示，可能老翁的攤位擺太大了，車子沒有辦法順利通過，因此經常有人向警方檢舉，警方也多次前來開單勸導，而老翁脾氣本身不是很好，這一次才與警方爆發肢體衝突。

▲▼最凶狠阿北！違規擺攤遭員警勸離　81歲翁見攤架遭沒入竟持鐮刀追砍。（圖／東森新聞）

▲老翁被警方依妨害公務罪送辦。（圖／東森新聞）

蘇姓老翁不滿被開單取締攻擊警察，最後被帶回警局依妨害公務罪送辦，其實他會如此堅持要擺攤賺錢，主要是因為膝下無子又要照顧癌末妻子，但今年1月至今他就因為違規被開30多張罰單，這次還與員警發生肢體衝突、甚至動手想砍人，恐怕會吃上官司。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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