Jimny停放後未拔鑰匙　竊賊新竹爽開到台南KTV遇警被逮

▲台南市佳里分局在中秋連假期間查獲吳姓男子涉嫌竊取1部吉普車，從新竹開到台南1處KTV與友人歡唱。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市佳里分局中秋連假執行擴大臨檢勤務時，在1處KTV停車場，查獲1名吳姓男子駕駛1部失竊的吉普車Jimny，警方查出吳男涉嫌在新竹看到被害人臨停在路邊的休旅車未取走鑰匙，即趁機將車開走，佳里警方呼籲民眾停車務必上鎖取走鑰匙，貴重物品也不要留在車內，以免被宵小所乘。

據了解，台南市警佳里分局15日凌晨擴大臨檢勤務時，在一處KTV停車場發現1部車主已報案失竊休旅車，經調閱路口監視器，發現開車竊嫌與友人進入這家KTV，即進入包廂內盤查，循線查出該名吳姓男子就駕駛贓車的竊嫌，並在其口袋內起獲該休旅車鎖匙1串，即帶回偵訊。

警訊中吳嫌供稱9月7日在新竹發現這部車停在路邊鎖匙未拔，就上車將該車偷走代步，並中秋連假南下與友人聚會歡唱，不料竟被警方查獲。

佳里分局長斯儀仙呼籲民眾，停放車輛時貴重物品勿留車內，以免招惹小偷破壞車窗行竊，並記得務必將車上鎖，離開時注意鑰匙有無取下，預防竊案發生，勿貪圖一時便利，未取下車鑰匙而致車輛失竊，時時加強自我保護，才是防竊之道。